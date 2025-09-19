Madonna va lansa un nou album dance la casa de discuri unde și-a început cariera

Madonna pregătește lansarea unui nou album de muzică dance, programat pentru anul 2026, marcând astfel o nouă colaborare cu Warner Records. Artista, laureată de șapte ori a premiilor Grammy, revine la casa de discuri unde și-a început cariera și cu care a avut un parteneriat timp de 25 de ani.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat comun emis de cântăreață și de reprezentanții Warner Records, evidențiind reluarea unei colaborări întrerupte în urmă cu aproape două decenii.

Madonna a rememorat începuturile carierei sale muzicale, vorbind despre perioada în care se confrunta cu dificultăți în New York și momentul decisiv al semnării primului contract discografic.

Artista a mai arătat în comunicat oficial, că acordul inițial — care prevedea lansarea a doar trei piese — a marcat o schimbare majoră în viața ei: „La acea vreme, aveam sentimentul că totul se va schimba radical, iar realitatea nu a fost deloc departe de această percepție.”

„Sunt fericită să refac aceste legături şi aştept cu nerăbdare viitorul. Să fac muzică, să surprind, stârnind, poate, câteva dezbateri”, a mai spus Madonna.

Artista pregătește lansarea unui nou material discografic, aflat în producție sub coordonarea DJ-ului și producătorului Stuart Price. Cei doi au mai lucrat împreună în 2005 la albumul „Confessions on a Dance Floor”, care a inclus piese de succes precum „Hung Up” și „Sorry”, potrivit unui comunicat oficial.

Tom Carson și Aaron Bay-Schuck, copreședinții Warner Records, au vorbit despre această revenire a Madonnei, lăudând toată cariera artistei.

„Este o adevărată onoare să o avem din nou alături de noi pe Madonna. Ea nu este doar o muziciană de excepție, ci și o figură emblematică, un simbol al nonconformismului și o forță culturală supremă”, a transmis copreședinții Warner Records.

În vârstă de 67 de ani, Madonna a semnat pentru prima dată cu Warner în 1982. Ulterior, în 2007, a părăsit casa de discuri pentru a încheia un acord de amploare cu Live Nation, considerat la vremea respectivă unul dintre cele mai mari contracte din industrie.

După lansarea a trei albume care nu au avut un impact major, cel mai recent fiind „Madame X” (2019), artista a reluat parteneriatul cu Warner în 2021, revenind astfel la cei cu care și-a început cariera, scrie abcnews.go.