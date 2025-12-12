Fenomen bizar în Rusia. Sute de mașini Porsche nu au mai putut fi pornite

Sute de proprietari de Porsche din Rusia au descoperit, la sfârşitul lunii trecute, că vehiculele lor nu mai pornesc. Mai mult, problemele au apărut doar în cazul maşinile aflate pe teritoriul rus. Proprietarii au constatat simultan că vehiculele nu mai răspund la comenzi, iar lipsa unor explicații a deschis drumul speculaţiilor. Unii au vorbit despre o simplă defecţiune de sistem. Alţii au ridicat ipoteze mult mai grave, precum un posibil sabotaj, potrivit Le Figaro.

Grupul de dealeri Rolf, cea mai mare reţea auto din Rusia, naţionalizată în 2023, susţine că problema ar fi fost provocată de pierderea conexiunii prin satelit cu sistemele de urmărire VTS instalate pe aceste vehicule. Fără această legătură, maşinile ar fi intrat în blocaj automat.

Sistemele antifurt instalate pe modelele Porsche au interpretat pierderea semnalului satelitar ca pe o potenţială tentativă de furt. În consecinţă, vehiculele au fost imobilizate automat, exact aşa cum sunt programate să reacţioneze în faţa unei ameninţări.

Iulia Truşkova, directoarea serviciului post-vânzare al reţelei Rolf, a explicat pentru publicaţia rusă RBC că toate modelele cu motoare pe combustie, fabricate după 2013 şi dotate cu sistemul VTS, ar fi putut fi afectate. Practic, orice maşină cu acest tip de echipament era vulnerabilă la blocaj.

În faţa acestei situaţii, şoferii au încercat diverse metode pentru a reporni maşinile. Unii au reuşit prin deconectarea bateriei timp de aproape zece ore, însă metoda nu a funcţionat în toate cazurile. Alţii au apelat la dezactivarea sau repornirea sistemului VTS.

Dealerii recomandă o soluţie oficială: resetarea manuală a cutiei de alarmă originale şi demontarea ei, dacă este necesar.

Originea defecţiunii rămâne incertă. Rolf a sugerat chiar posibilitatea unui act intenţionat, însă fără a prezenta dovezi. Declaraţia a alimentat ipotezele unui eventual atac cibernetic, mai ales în actualul context geopolitic tensionat, ceea ce menţine deschisă seria de speculaţii privind incidentul.

Revista britanică de tehnologie The Register semnalează că experţii în securitate cibernetică privesc situaţia cu precauţie. Cian Heasley, consultant la Acumen Cyber, afirmă că, dacă ar fi fost vorba despre un atac cibernetic coordonat, s-ar fi aşteptat ca unul dintre cele mai importante grupuri pro-ucrainene să-şi fi asumat responsabilitatea şi să fi publicat dovezi, aşa cum s-a întâmplat în cazul atacului asupra companiei aeriene ruse Aeroflot în iulie anul trecut.

Concret, disfuncţionalitatea ar putea fi cauzată de o problemă tehnică, o actualizare defectuoasă sau chiar o eroare de facturare care afectează comunicaţiile prin satelit. Contactată de Le Figaro, Porsche a confirmat că este la curent cu incidentul, subliniind că respectă toate sancţiunile economice aplicabile împotriva Rusiei, inclusiv în domeniul serviciilor post-vânzare (Porsche a suspendat toate livrările de vehicule în Rusia cu efect imediat în martie 2022, în cadrul sancţiunilor decise de Uniunea Europeană - n.r.).

„Cazul pe care îl descrieţi nu ţine de responsabilitatea Porsche AG, deoarece se referă la o situaţie locală specifică. Celelalte pieţe nu sunt afectate de această problemă”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Porsche pentru Le Figaro.