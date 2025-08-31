Politica Concluzii despre beneficiile postului de 16 ore. Cum se transformă organismul







Un studiul arată că beneficiile postului de 16 ore sunt evidente timp de cel puțin 1 an, indiferent de momentul în care se mănâncă ți în timp de trei luni poate duce la o pierdere semnificativă în greutate.

Un studiu controlat randomizat a constatat că trei luni de alimentație cu restricție de timp (TRE) pot fi o strategie promițătoare pentru susținerea pierderii în greutate pe termen lung la adulții cu exces de greutate sau obezitate. Studiul a constatat că restricționarea ferestrei de alimentație la opt ore în orice moment al zilei timp de trei luni poate duce la o pierdere semnificativă în greutate timp de cel puțin un an.

Aceste beneficii pot fi atribuite ferestrei de post de 16 ore, mai degrabă decât momentului în care se mănâncă. Dietele hipocalorice sunt modalități bine cunoscute de a pierde în greutate și de a îmbunătăți sănătatea cardiometabolică, dar rezistența pe termen lung este de obicei scăzută, chiar și în rândul persoanelor foarte motivate.

TRE, care limitează când, dar nu ce mănâncă oamenii, este o abordare din ce în ce mai populară a postului intermitent care poate avea o mai mare aderență pe termen lung și poate duce la o mai bună menținere a greutății.

Cercetătorii au efectuat o urmărire la 12 luni a studiului controlat randomizat la 99 de adulți cu exces de greutate sau obezitate (50% femei; vârsta medie 49 de ani; IMC mediu: 32 kg/m2) din Granada (Spania) pentru a investiga dacă pierderea în greutate obținută după trei luni de TRE se menține timp de 12 luni.

După intervenția de 12 săptămâni, grupul cu alimentație obișnuită a înregistrat o pierdere medie în greutate de -1,4 kg (-1,5%). Toate grupurile TRE au obținut o pierdere în greutate semnificativ mai mare decât grupul de alimentație obișnuită, cu o pierdere medie în greutate de -4,2 kg (-4,5%) în grupul TRE timpuriu, -3,1 kg (-3,5%) în grupul TRE târziu și - 3,8 kg (-3,9%) în grupul TRE autoselectat.

La douăsprezece luni după încheierea intervenției, rezultatele preliminare arată că grupul cu alimentație obișnuită a avut o creștere medie a greutății corporale de 0,4 kg (+0,5%). Atât grupul TRE timpuriu, cât și grupul TRE târziu au menținut o pierdere în greutate semnificativ mai mare în comparație cu grupul de alimentație obișnuită, iar grupul TRE auto-selectat a menținut, de asemenea, o pierdere în greutate corporală mai mare decât grupul cu alimentație obișnuită, potrivit medicalxpress.com.