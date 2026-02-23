Cele patru direcții de amenințare din partea Iranului și strategiile americane de contracarare

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite rămân în atenția observatorilor internaționali, pe fondul declarațiilor recente venite de la Teheran și al evaluărilor militare privind riscurile din regiune, potrivit Fox News.

Un mesaj publicat de liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a readus în discuție scenariile de confruntare indirectă, în special în spațiul maritim și aerian.

Într-o postare pe platforma X, ayatollahul Ali Khamenei a făcut referire la prezența navală americană. „Americanii spun constant că au trimis o navă de război către Iran.

Desigur, o navă de război este o piesă periculoasă de echipament militar. Totuși, mai periculoasă decât acea navă de război este arma care poate trimite acea navă la fundul mării”, se arată în mesajul publicat.

Declarația a fost interpretată de analiști ca parte a retoricii strategice utilizate frecvent în relația Iran–SUA, într-un moment în care activitatea militară din Orientul Mijlociu este atent monitorizată.

Una dintre principalele amenințări analizate este reprezentată de rachetele balistice iraniene. Acestea pot lovi ținte multiple la distanțe variabile, inclusiv baze militare. Oficialii americani subliniază însă rolul sistemelor defensive.

Generalul Dan Caine a declarat într-un briefing la Pentagon:

„Credem că aceasta este cea mai mare angajare unică Patriot din istoria militară a SUA”, referindu-se la interceptarea unui atac cu rachete.

Sistemele Patriot și Standard Missile-3 (SM-3) sunt menționate frecvent ca elemente centrale ale arhitecturii defensive.

Forțele Spațiale ale SUA sunt responsabile pentru detectarea lansărilor, prin monitorizarea semnăturii termice.

Iranul a investit semnificativ în dezvoltarea dronelor, utilizate atât pentru supraveghere, cât și pentru atac. Un incident relatat de presa americană indică doborârea unei drone Shahed-139.

Comandamentul Central al SUA a precizat că aparatul „s-a apropiat prea mult de portavion”. Avioanele F-35 și aeronavele de avertizare timpurie E-2D sunt descrise ca având un rol important în identificarea și neutralizarea acestor amenințări.

Potrivit evaluărilor, tacticile anti-dronă au devenit o componentă constantă a operațiunilor aeriene.

Tactica utilizării ambarcațiunilor rapide de către forțele navale iraniene a fost semnalată în repetate rânduri. Acestea pot fi folosite pentru hărțuirea navelor comerciale sau militare.

Marina SUA a raportat situații în care distrugătoare americane au intervenit pentru a îndepărta astfel de nave. Incidentul implicând distrugătorul USS McFaul este citat ca exemplu de reacție rapidă în sprijinul securității maritime.

Rachetele de croazieră reprezintă o altă categorie de risc analizată. Traiectoria lor joasă le face mai dificil de detectat. Sistemele Phalanx Close-In Weapon System, SM-6 și Evolved Sea Sparrow sunt indicate ca soluții defensive.

Oficialii americani subliniază că avioanele de luptă pot contribui, de asemenea, la interceptarea acestor vectori.

Analiștii militari consideră că regiunea rămâne un spațiu de operațiuni complexe, caracterizat prin vigilență constantă. Forțele navale, aeriene și spațiale ale SUA desfășoară misiuni de monitorizare și descurajare.

În paralel, diplomația continuă să fie menționată drept canal esențial pentru gestionarea riscurilor.