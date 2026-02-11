Cupa României. „U” Cluj - Oțelul Galați, 2-0. Ardelenii merg în „sferturi”. Metalul Buzău, surpriza competiției

„U” Cluj a învins-o, miercuri, pe Oțelul Galați, scor 2-0, în ultima etapă din faza grupelor Cupei României, și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției. Meciul a fost decis de golurile reușite de Jovo Lukic (51) şi de Andrei Coubiş (66).

În faza eliminatorie a ajuns și Metalul Buzău, din liga secundă. Care, tot azi, a trecut pe teren propriu de Sepsi Sfântu Gheorghe (liga a II-a), scor 1-0, gol înscris de Valentin Robu (35). Același jucător a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 70. Este pentru al doilea sezon consecutiv în care buzoienii ajung în sferturile de finală.

Într-o altă confruntare programată azi, FK Csikszereda a trecut de formaţia de liga a treia Sporting Lieşti, cu 5-0, pe Stadionul Oţelul din Galaţi.

Au marcat: Jovo Lukic (51), Andrei Coubiş (66). Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi) Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Vlad Căluşer (Bucureşti) - FRF

A marcat: Valentin Robu (35). Valentin Robu (Metalul) a ratat un penalty în min. 70 (a apărat Bogdan Ungureanu). Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Florin Iftode (Târgu Bujor/Galaţi), Andrei Diaconu (Iaşi); al patrulea oficial: Dorin Burloiu (Galaţi) Observatori: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - CCA, Andrei Dorian Bîrsan (Bucureşti) - FRF

Au marcat: Wilhelm Loeper (57, 67), Marton Eppel (76 - penalty, 82, 83). Arbitru: Dragoş Nicolae Lunca (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Claudiu Şchiopeţ (Braşov), Marian Istrate (Buftea); al patrulea oficial: Mihai Laurenţiu Ene (Giurgiu) Observatori: Stan Prodan (Alexandria) - CCA, Florin Negru (Bucureşti) - FRF

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Universitatea Cluj 3 2 1 0 6-3 7 2 Metalul Buzău 3 2 0 1 9-6 6 3 FK Csikszereda 3 1 1 1 6-2 4 4 Oţelul Galaţi 3 1 1 1 5-6 4 5 Sepsi OSK 3 0 2 1 2-3 2 6 Sporting Lieşti 3 0 1 2 7-15 1