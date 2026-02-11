Sport

Cupa României. „U” Cluj - Oțelul Galați, 2-0. Ardelenii merg în „sferturi”. Metalul Buzău, surpriza competiției

Cupa României. „U" Cluj - Oțelul Galați, 2-0. Ardelenii merg în „sferturi". Metalul Buzău, surpriza competiției
„U” Cluj a învins-o, miercuri, pe Oțelul Galați, scor 2-0, în ultima etapă din faza grupelor Cupei României, și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției. Meciul a fost decis de golurile reușite de Jovo Lukic (51) şi de Andrei Coubiş (66).

Cupa României. „U” Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală

În faza eliminatorie a ajuns și Metalul Buzău, din liga secundă. Care, tot azi, a trecut pe teren propriu de Sepsi Sfântu Gheorghe (liga a II-a), scor 1-0, gol înscris de Valentin Robu (35). Același jucător a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 70. Este pentru al doilea sezon consecutiv în care buzoienii ajung în sferturile de finală.

Într-o altă confruntare programată azi, FK Csikszereda a trecut de formaţia de liga a treia Sporting Lieşti, cu 5-0, pe Stadionul Oţelul din Galaţi.

AS FC Universitatea Cluj - ACS SC Oţelul Galaţi 2-0 (0-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Jovo Lukic (51), Andrei Coubiş (66). Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi) Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Vlad Căluşer (Bucureşti) - FRF

Ultima cină la Castelul Foișor. Adevărul despre gestul simbolic al Regelui Mihai înainte de abolirea monarhiei
Ultima cină la Castelul Foișor. Adevărul despre gestul simbolic al Regelui Mihai înainte de abolirea monarhiei
Inteligența artificială a descifrat un mister din Roma Antică. O piatră de joc veche de aproape două milenii își dezvăluie regulile
Inteligența artificială a descifrat un mister din Roma Antică. O piatră de joc veche de aproape două milenii își dezvăluie regulile

AFC Metalul Buzău - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-0 (1-0), Stadion Gloria - Buzău

A marcat: Valentin Robu (35). Valentin Robu (Metalul) a ratat un penalty în min. 70 (a apărat Bogdan Ungureanu). Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Florin Iftode (Târgu Bujor/Galaţi), Andrei Diaconu (Iaşi); al patrulea oficial: Dorin Burloiu (Galaţi) Observatori: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - CCA, Andrei Dorian Bîrsan (Bucureşti) - FRF

CS Sporting Lieşti - AFK Csikszereda 0-5 (0-0), Stadion Oţelul - Galaţi

Au marcat: Wilhelm Loeper (57, 67), Marton Eppel (76 - penalty, 82, 83). Arbitru: Dragoş Nicolae Lunca (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Claudiu Şchiopeţ (Braşov), Marian Istrate (Buftea); al patrulea oficial: Mihai Laurenţiu Ene (Giurgiu) Observatori: Stan Prodan (Alexandria) - CCA, Florin Negru (Bucureşti) - FRF

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Universitatea Cluj 3 2 1 0 6-3 7 2 Metalul Buzău 3 2 0 1 9-6 6 3 FK Csikszereda 3 1 1 1 6-2 4 4 Oţelul Galaţi 3 1 1 1 5-6 4 5 Sepsi OSK 3 0 2 1 2-3 2 6 Sporting Lieşti 3 0 1 2 7-15 1

Proiecte speciale