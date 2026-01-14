CFR Cluj și Legia Varșovia au bătut palma pentru transferul definitiv al lui Otto Hindrich

CFR Cluj și Legia Varșovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formația poloneză. Mutarea marchează finalul unui capitol important pentru clubul din Gruia și începutul unei noi etape în cariera unuia dintre cei mai apreciați portari români ai generației sale.

Otto Hindrich este un produs 100% al Academiei CFR Cluj. A ajuns la club la doar șase ani și a parcurs toate etapele de formare în cadrul academiei. La 17 ani a debutat în Superligă, iar evoluțiile sale constante l-au impus rapid drept o soluție de bază între buturile echipei clujene.

În tricoul CFR-ului, Otto Hindrich a bifat 78 de apariții în competițiile oficiale. În această perioadă, portarul a contribuit la câștigarea a două titluri de campion al României și a avut un rol esențial în cucerirea Cupei României, sezonul trecut. Hindrich a fost integralist în toate meciurile din competiție, prestațiile sale fiind decisive în drumul echipei către trofeu.

CFR Cluj a transmis un mesaj de apreciere pe site-ul oficial al clubului, subliniind legătura specială dintre portar și echipă. „Otto, ai fost şi vei rămâne mereu unul dintre noi! Îţi mulţumim pentru toată dedicarea şi seriozitatea ta, dar şi pentru momentele speciale trăite împreună în mijlocul familiei CFR! Îţi dorim mult succes în noua etapă a carierei şi nu uita: Clujul va fi mereu casa ta!”, au transmis oficialii clujeni.

Transferul lui Otto Hindrich la Legia Varșovia se realizează definitiv, iar suma totală achitată de clubul polonez este de 500.000 de euro. Din această sumă, CFR Cluj va încasa aproximativ 350.000 de euro, restul de 30% urmând să ajungă la Kisvárda FC, fosta echipă a portarului, conform clauzelor contractuale.

Pentru CFR Cluj, acesta este al treilea titular care părăsește echipa în această iarnă, după Louis Munteanu și Lindon Emerllahu. Plecările succesive obligă clubul să regândească structura lotului pentru a doua parte a sezonului.

Legia Varșovia a anunțat oficial transferul pe canalele sale de comunicare. „Otto Hindrich este noul jucător al Legiei Varșovia. Portarul român în vârstă de 23 de ani, de două ori campion al României și câștigător al Cupei, a semnat un contract valabil până în vara anului 2030”, au transmis polonezii.

Hindrich se află deja în cantonamentul Legiei, desfășurat în Marbella, unde a intrat în programul de pregătire al noii sale echipe. Portarul român a oferit și prima declarație după semnarea contractului.

„Sunt fericit că sunt jucător la Legia. Sunt foarte entuziasmat să încep să lucrez cu echipa, este un sentiment cu adevărat grozav. Cred că pot aduce calm și încredere în echipă. Primul meu obiectiv este să mă integrez cât mai repede posibil. Vreau să-mi ajut noii coechipieri și să continui să mă dezvolt”, a declarat Otto Hindrich.

Directorul sportiv al clubului, Michał Żewłakow, a explicat motivele care au stat la baza transferului și a subliniat importanța lui Hindrich în strategia pe termen lung a echipei.

„Otto este un jucător care va ajuta cu siguranță echipa. A semnat un contract până la sfârșitul lunii mai 2030, așa că garantează că vom avea liniște sufletească pe această poziție și nu va trebui să ne facem griji pentru viitor”, a spus oficialul polonez.

Żewłakow a precizat că schimbările din staff-ul tehnic au cântărit mult în alegerea portarului român, acesta fiind monitorizat atent înainte de finalizarea transferului. „Am verificat – totul era în ordine, așa că Otto este alături de noi de astăzi”, a completat directorul sportiv.

Legia Varșovia traversează un sezon complicat în campionatul Poloniei. După 18 etape, echipa se află pe locul 17, cu doar 19 puncte, o poziție considerată rușinoasă pentru cel mai titrat club din Polonia. Transferul lui Otto Hindrich este văzut ca o mutare strategică menită să aducă stabilitate defensivă și să contribuie la redresarea echipei în a doua parte a sezonului.