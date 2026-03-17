Fanii CFR au vandalizat stadionul după derby-ul pierdut cu U Cluj. Imaginile dezastrului

Fanii lui CFR au vandalizat Cluj Arena. Sursa foto: colaj EVZ
Universitatea a câștigat derby-ul cu CFR, scor 2-1, pe Cluj Arena. Suporterii alb-vișiniilor au vandalizat, însă, Peluza Nord după înfrângerea favoriților.

Universitatea obține victoria în derby-ul cu CFR, disputat pe Cluj Arena

Meciul dintre Universitatea și CFR, disputat luni seara pe Cluj Arena, s-a încheiat cu victoria “șepcilor roșii”, scor 2-1. La partidă, potrivit cifrelor oficiale, au asistat 20.155 de spectatori. Echipa lui Daniel Pancu a avut avantaj pe tabelă, însă gazdele au reușit să întoarcă rezultatul, adjudecându-și cele trei puncte în prelungiri.

După acest rezultat, U Cluj a ajuns la 30 de puncte în clasament, egalând Universitatea Craiova și urcând pe locul doi în play-off, grație golaverajului. În schimb, CFR Cluj rămâne cu 27 de puncte, pe locul cinci, punând astfel capăt seriei de 11 victorii consecutive.

Faci CFR

Suporterii CFR-ului au provocat pagube pe Cluj Arena

Nemulțumiți că au pierdut în fața marii rivale, mai mulți suporteri ai alb-vișiniilor au provocat haos pe stadion. Aceștia au vandalizat diverse sectoare, iar în urmă au lăsat scaune incendiate sau rupte. O parte au ajuns inclusiv pe pista de atletism a arenei.

Ultrașii lui CFR Cluj s-au răzbunat inclusiv pe toaletele de la Cluj Arena, pe care le-au distrus fără nicio reținere. La meci au asistat aproximativ 1.000 de fani ai alb-vișiniilor.

Fani CFR

Scandal și în Gruia, în februarie

Amintim că nici partida dintre CFR și U Cluj, scor 3-2, disputată în februarie, în returul sezonului regular, nu a fost ocolită de incidente. La momentul respectiv, cei nemulțumiți au fost fanii “șepcilor roșii”.

La finalul partidei, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafața de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenția imediată a forțelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somațiilor, fiind nevoie de folosirea substanțelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa și a detensiona situația”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Fani CFR

Patru suporteri ai lui U Cluj au fost sancționați cu „interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de șase luni sau un an”.

