Radu Drăgușin are un nou antrenor la Tottenham. Un fost internațional i-a peluat pe londonezi

Radu Drăgușin (24 de ani) va lucra până la finalul acestui sezon cu un nou antrenor la Tottenham. Echipa londoneză a fost preluată de tehnicianul Igor Tudor (47 de ani), fost important internațional croat.

Anunțul legat de marea schimbare a fost făcut de oficialii echipei din Premier League. Suntem încântați să confirmăm numirea lui Igor Tudor în funcția de antrenor principal al echipei masculine până la finalul sezonului, sub rezerva obținerii permisului de muncă.

Igor ni se alătură cu un obiectiv clar: să îmbunătățească prestațiile, să obțină rezultate și să ne urce în clasamentul din Premier League. Mandatul său este unul direct - să aducă organizare, intensitate și spirit competitiv în cadrul lotului într-un moment decisiv al sezonului”, au transmis cei de la Tottenham.

„După experiențe la mai multe cluburi, printre care Galatasaray, Udinese, Hajduk Split și Hellas Verona, Igor a condus-o pe Marseille către locul al treilea în Ligue 1 în sezonul 2022/23, asigurând calificarea în Liga Campionilor.

În martie 2024, a preluat-o pe Lazio, reușind un final solid de sezon în Serie A și obținând calificarea în Europa League, iar cel mai recent, la Juventus, pe care a condus-o către Liga Campionilor după ce a preluat echipa în martie 2025”, se mai precizează în comunicatul respectiv.

„Este o onoare să mă alătur acestui club într-un moment important. Înțeleg responsabilitatea care mi-a fost încredințată, iar obiectivul meu este clar: să aduc mai multă constanță în prestațiile noastre și să concurăm cu convingere în fiecare meci.

Există multă calitate în acest lot, iar rolul meu este să-l organizez, să-i dau energie și să îmbunătățim rapid rezultatele”, a spus și tehnicianul croat.

Drăgușin și Tudor se cunosc din sezonul 2020 - 2021, atunci când cei doi activau la Juventus Torino. Actualul antrenor era „secundul” lui Andrea Pirlo.

Tudori îi ia locul danezului Thomas Frank, dat afară din cauza rezultatelor foarte slabe. Echipa este pe locul al 16-lea în campionat, cu 29 de puncte, după 26 de etape, la 5 distanță locul 18, care e retrogradabil și care e ocupat de West Ham.