O sportivă din Ucraina, cerută în căsătorie la Jocurile Olimpice de iarnă. Momentul, de Ziua Îndrăgostiților

La finalul celor trei manșe de calificare la schi acrobatic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, Katerina Kotsar a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, chiar la baza pârtiei. Sportiva ucraineană, care s-a calificat în finală, a acceptat.

Katerina Kotsar a concurat în proba de schi acrobatic big air la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 și s-a calificat în finala de sâmbătă. La finalul celor trei manșe de calificare, partenerul său a cerut-o în căsătorie.

Sportiva, care încă purta casca și mănușile, a fost așteptată la baza pârtiei de partenerul ei, care a cerut-o în căsătorie de Ziua Îndrăgostiților. Schioarea acrobatică, în vârstă de 25 de ani, a spus „da”, apoi și-a sărutat logodnicul, purtând inelul pe degetul drept, potrivit tradiției din Ucraina și din mai multe țări din Europa de Est.

Ea este a doua sportivă care a fost cerută în căsătorie imediat după o probă. Noua campioană olimpică la coborâre, Breezy Johnson, s-a logodit la câteva minute după ce a încheiat cursa de super-G de joi, moment pe care americanca l-a descris drept un vis împlinit.

Cu puțin timp înainte de cererea în căsătorie de sâmbătă, Kateryna Kotsar a devenit prima sportivă din Ucraina care s-a calificat într-o finală olimpică la schi freestyle.

Deși a căzut la al treilea salt și și-a pierdut schiurile, ea a obținut în primele două manșe 79,75 și 75,75 puncte, adică un total de 155,50, rezultat care i-a asigurat locul 11, ultima poziție care a dus în finală.

La finalul celei de-a treia manșe, ea a afișat pe mănuși mesajul „Freedom of memory” (Libertatea memoriei), în semn de susținere pentru compatriotul său Vladislav Heraskevich.

Sportivul ucrainean a fost descalificat joi dimineață din probele de skeleton, după ce a încercat să poarte o cască dedicată coechipierilor săi uciși în conflictul cu Rusia. Aceeași interdicție a vizat-o și pe Kateryna Kotsar.

„Am o cască preferată pe care o port în competiţii: «Fii curajos ca ucrainenii». Cu aproximativ o săptămână înainte de Jocurile Olimpice, am primit un e-mail în care mi se spunea că Comitetul Olimpic Internaţional considera această cască ca fiind propagandă şi că, prin urmare, nu o pot purta în timpul Jocurilor”, a explicat aceasta.