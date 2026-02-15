Sport

O sportivă din Ucraina, cerută în căsătorie la Jocurile Olimpice de iarnă. Momentul, de Ziua Îndrăgostiților

Katerina Kotsar. Sursa foto: X.com
La finalul celor trei manșe de calificare la schi acrobatic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, Katerina Kotsar a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, chiar la baza pârtiei. Sportiva ucraineană, care s-a calificat în finală, a acceptat.

Sportiva, cerută în căsătorie la baza pârtiei

Katerina Kotsar a concurat în proba de schi acrobatic big air la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 și s-a calificat în finala de sâmbătă. La finalul celor trei manșe de calificare, partenerul său a cerut-o în căsătorie.

Sportiva, care încă purta casca și mănușile, a fost așteptată la baza pârtiei de partenerul ei, care a cerut-o în căsătorie de Ziua Îndrăgostiților. Schioarea acrobatică, în vârstă de 25 de ani, a spus „da”, apoi și-a sărutat logodnicul, purtând inelul pe degetul drept, potrivit tradiției din Ucraina și din mai multe țări din Europa de Est.

Ea este a doua sportivă care a fost cerută în căsătorie imediat după o probă. Noua campioană olimpică la coborâre, Breezy Johnson, s-a logodit la câteva minute după ce a încheiat cursa de super-G de joi, moment pe care americanca l-a descris drept un vis împlinit.

Kateryna Kotsar, prima sportivă din Ucraina care s-a calificat într-o finală olimpică la schi freestyle

Cu puțin timp înainte de cererea în căsătorie de sâmbătă, Kateryna Kotsar a devenit prima sportivă din Ucraina care s-a calificat într-o finală olimpică la schi freestyle.

Deși a căzut la al treilea salt și și-a pierdut schiurile, ea a obținut în primele două manșe 79,75 și 75,75 puncte, adică un total de 155,50, rezultat care i-a asigurat locul 11, ultima poziție care a dus în finală.

Mesaj de susținere pentru Vladislav Heraskevich

La finalul celei de-a treia manșe, ea a afișat pe mănuși mesajul „Freedom of memory” (Libertatea memoriei), în semn de susținere pentru compatriotul său Vladislav Heraskevich.

Sportivul ucrainean a fost descalificat joi dimineață din probele de skeleton, după ce a încercat să poarte o cască dedicată coechipierilor săi uciși în conflictul cu Rusia. Aceeași interdicție a vizat-o și pe Kateryna Kotsar.

„Am o cască preferată pe care o port în competiţii: «Fii curajos ca ucrainenii». Cu aproximativ o săptămână înainte de Jocurile Olimpice, am primit un e-mail în care mi se spunea că Comitetul Olimpic Internaţional considera această cască ca fiind propagandă şi că, prin urmare, nu o pot purta în timpul Jocurilor”, a explicat aceasta.

