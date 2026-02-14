Ilia Malinin, favorit la patinaj artistic la JO de Iarnă, a terminat proba pe locul al optulea. Cine a câștigat aurul

Ilia Malinin, considerat marele favorit la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, a căzut de două ori pe parcursul probei. Astfel, sportivul a terminat proba cu un total de 264,49 puncte, clasându-se abia pe locul al optulea, potrivit Associated Press.

Ilia Malinin, în vârstă de 21 de ani, favorit la medalia de aur în proba masculină de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, a căzut de două ori în timpul probei și a ratat podiumul. Sportivul a încheiat proba cu un total de 264,49 puncte și s-a clasat abia pe locul al optulea.

„Nu e o senzație plăcută și, sincer, încă încerc să înțeleg ce s-a întâmplat exact”, a spus acesta reporterilor, la scurt timp după ce a părăsit gheața.

Malinin a declarat că presiunea resimțită l-a copleșit. „Chiar înainte de a-mi lua poziția de start. A fost atât de copleșitor, încât, sincer, nu știam cum să fac față în acel moment. Nu m-a destabilizat neapărat, cred că știam că nu pot avea un program perfect și totuși să reușesc”, mai adăugat sportivul.

Singurul care a patinat fără greșeli a fost Mikhail Shaidorov, din Kazahstan, care a câștigat medalia de aur la această probă. Pentru Kazahstan, este prima medalie olimpică de aur la Jocurile de Iarnă după Lillehammer 1994, când Vladimir Smirnov s-a impus în proba masculină de schi fond, pe distanța de 50 km.

Pe podium au urcat și doi patinatori din Japonia. Yuma Kagiyama a obținut medalia de argint, cu 280,06 puncte, iar Shun Sato a încheiat pe locul al treilea, cu 274,90 puncte, câștigând bronzul.

BBC notează că mai mulți dintre favoriții la medalii au întâmpinat probleme în timpul programelor. Dintre cei șase finaliști, cinci au căzut în timpul probelor.