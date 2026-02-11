Sport

Franjo von Allmen, primul schior elvețian cu trei medalii de aur la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă 

Franjo von Allmen. Sursa foto: Captură video Youtube
Franjo von Allmen (24 de ani) a devenit, miercuri, primul schior elvețian care a câștigat trei medalii de aur la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, după ce s-a impus și în proba de Super-G de la Milano Cortina 2026. Este primul sportiv care reușește o astfel de performanță în schiul alpin după 58 de ani.

Franjo von Allmen a câștigat medalia de aur la proba de Super-G

Elvețianul a încheiat concursul de miercuri cu timpul de 1:25,32 minute și a câștigat medalia de aur la o diferență de 0,13 secunde față de americanul Ryan Cochran-Siegle (33 de ani), clasat pe locul al doilea. Astfel, Ryan Cochran-Siegle a repetat performanța de la Beijing 2022.

Podiumul a fost completat de liderul Cupei Mondiale la schi alpin, elvețianul Marco Odermatt (28 de ani), care a încheiat cursa în 1:25,60, la 0,28 secunde în urma câștigătorului, și a obținut medalia de bronz.

Sportivul, al treilea din istorie care câștigă trei medalii de aur la schi alpin

Prin victoria obținută în proba de Super-G, Franjo von Allmen a devenit al treilea atlet din istorie care atinge această performanță.

Primii doi sportivi care au câștigat câte trei medalii de aur la schi alpin au fost Toni Sailer, pentru Austria, în 1956, și Jean-Claude Killy, pentru Franța, la Grenoble 1968, într-o perioadă în care proba de Super-G nu era inclusă în competiție.

Franjo von Allmen, înainte de concurs: „Nu-mi pot imagina ce înseamnă tot acest succes pentru mine”

Deja triplu campion olimpic la Milano-Cortina 2026, sportivul elvețian în vârstă de 24 de ani declara, înaintea probei de miercuri, că nu se consideră superstarul acestei ediții a Jocurilor Olimpice.

„Deocamdată nici nu-mi pot imagina ce înseamnă tot acest succes pentru mine, dar când mă voi liniști sunt sigur că-mi va aduce și pe viitor numai lucruri bune”, afirma acesta.

Proiecte speciale