Sport

Norvegia a stabilit un nou record la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportivii nordici și-au adjudecat 17 medalii de aur

Comentează știrea
Norvegia a stabilit un nou record la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportivii nordici și-au adjudecat 17 medalii de aurJohannes Dale-Skjevdal. Sursa foto: X/Milano Cortina 2026
Din cuprinsul articolului

Norvegia a stabilit, vineri, un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina, după ce Johannes Dale-Skjevdal a câștigat proba masculină de biatlon 15 km mass start, la Antholz-Anterselva Biathlon Arena.

Norvegia, 17 medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă

Vineri, Johannes Dale-Skjevdal a fost singurul biatlonist care a lovit toate cele 20 de ținte în proba de 15 km mass start. Performanța i-a adus medalia de aur, a 17-a pentru Norvegia la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.

Argintul a fost câștigat de un alt sportiv norvegian, Sturla Holm Laegreid, în timp ce francezul Quentin Fillon Maillet a ocupat locul al treilea și a obținut medalia de bronz.

Precedentul record, de 16 medalii de aur, aparținea tot Norvegiei și a fost stabilit la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2022.

Platforma X a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană
Platforma X a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană
Când este cel mai bun moment să cumperi bilete de avion și să îți rezervi vacanța
Când este cel mai bun moment să cumperi bilete de avion și să îți rezervi vacanța

Cum a ajuns Norvegia la acest nivel în sporturile de iarnă

Șeful delegației Norvegiei, Tore Oevreboe, a declarat pentru Reuters că rezultatele constante ale țării la Jocurile Olimpice de iarnă au la bază o cultură construită în zeci de ani. Potrivit acestuia, sistemul pune accent pe bucuria copiilor, accesul egal la sport și schimbul de cunoștințe, înaintea obținerii unor rezultate rapide.

„Ştim că trebuie să avem succes în fiecare competiţie la care participăm. Dar încercăm să rămânem foarte relaxaţi şi umili... şi îi respectăm foarte mult pe concurenţii noştri”, a explicat acesta.

Oevreboe a mențioant că avantajul Norvegiei nu se bazează pe numărul de medalii: „Nu este atât de uşor să spun care este secretul. Are legătură cu modul în care ne organizăm societatea”.

Un model care pune accent pe dezvoltarea copiilor

Copiii sunt încurajați să practice mai multe sporturi, să își dezvolte abilitățile fizice și sociale și să evite competițiile bazate pe clasamente la vârste fragede.

„Scopul practicării sportului în Norvegia este de a duce o viaţă bună. Aşadar, începi de mic şi înveţi abilităţi motorii, abilităţi sociale, iar apoi înveţi cum să-ţi foloseşti corpul într-un cadru fizic”, a mai explicat Oevreboe.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:16 - Platforma X a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană
22:05 - Când este cel mai bun moment să cumperi bilete de avion și să îți rezervi vacanța
21:56 - A început Ramadanul 2026. Ce semnifică luna sfântă pentru musulmani și ce trebuie să știe turiștii
21:42 - Când se poate plăti concediul de odihnă. Condițiile prevăzute în Codul Muncii
21:37 - Regizorul Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos” în orașul italian Matera. Alături de el, un fost arhiepiscop exc...
21:28 - Norvegia a stabilit un nou record la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportivii nordici și-au adjudecat 17 medalii de aur

HAI România!

Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Proiecte speciale