Norvegia a stabilit un nou record la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportivii nordici și-au adjudecat 17 medalii de aur

Norvegia a stabilit, vineri, un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina, după ce Johannes Dale-Skjevdal a câștigat proba masculină de biatlon 15 km mass start, la Antholz-Anterselva Biathlon Arena.

Vineri, Johannes Dale-Skjevdal a fost singurul biatlonist care a lovit toate cele 20 de ținte în proba de 15 km mass start. Performanța i-a adus medalia de aur, a 17-a pentru Norvegia la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.

Argintul a fost câștigat de un alt sportiv norvegian, Sturla Holm Laegreid, în timp ce francezul Quentin Fillon Maillet a ocupat locul al treilea și a obținut medalia de bronz.

Precedentul record, de 16 medalii de aur, aparținea tot Norvegiei și a fost stabilit la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2022.

Șeful delegației Norvegiei, Tore Oevreboe, a declarat pentru Reuters că rezultatele constante ale țării la Jocurile Olimpice de iarnă au la bază o cultură construită în zeci de ani. Potrivit acestuia, sistemul pune accent pe bucuria copiilor, accesul egal la sport și schimbul de cunoștințe, înaintea obținerii unor rezultate rapide.

„Ştim că trebuie să avem succes în fiecare competiţie la care participăm. Dar încercăm să rămânem foarte relaxaţi şi umili... şi îi respectăm foarte mult pe concurenţii noştri”, a explicat acesta.

Oevreboe a mențioant că avantajul Norvegiei nu se bazează pe numărul de medalii: „Nu este atât de uşor să spun care este secretul. Are legătură cu modul în care ne organizăm societatea”.

Copiii sunt încurajați să practice mai multe sporturi, să își dezvolte abilitățile fizice și sociale și să evite competițiile bazate pe clasamente la vârste fragede.

„Scopul practicării sportului în Norvegia este de a duce o viaţă bună. Aşadar, începi de mic şi înveţi abilităţi motorii, abilităţi sociale, iar apoi înveţi cum să-ţi foloseşti corpul într-un cadru fizic”, a mai explicat Oevreboe.