David Popovici a câștigat titlul de sportivul anului 2025 în Balcani. Cum arată top 10

Top 10 include baschetbaliști, halterofili, schiori și atleți din regiune, relatează news.ro.

Înotătorul român David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani, conform unui sondaj realizat de agenția de știri bulgară BTA.

David Popovici a obținut 70 de puncte și a câștigat premiul pentru a doua oară, după succesul din 2022, fiind recunoscut pentru performanțele sale de excepție la Campionatele Mondiale, unde a cucerit titlurile la 100 m și 200 m stil liber.

Sondajul a ținut cont de voturile agenţiilor naţionale de ştiri din Balcani.

Pe locul al doilea s-a clasat baschetbalistul sârb Nikola Jokic, care a acumulat 46 de puncte. Jokic a continuat seria de performanțe remarcabile în NBA, cu Denver Nuggets, consolidând recorduri ale ligii și menținându-și poziția printre cei mai buni jucători din regiune.

Halterofilul bulgar Karlos Nasar a ocupat poziția a treia, cu 41 de puncte. Nasar a câștigat titlul mondial la categoria 94 kg, stabilind un record mondial la aruncare, și titlul european la categoria 96 kg, unde a doborât alte recorduri mondiale la aruncare și la total. El a primit și premiul special BTA pentru cel mai bun sportiv bulgar din Balcani.

Baschetbalistul grecul Giannis Antetokounmpo s-a clasat pe locul patru, acumulând 39 de puncte, în timp ce schioarea croată Zrinka Ljutic a ocupat poziția a cincea, cu 35 de puncte. Ea a înregistrat trei victorii în Cupa Mondială și a câștigat Micul Glob de Cristal la slalom.

Atletul grec Emmanouil Karalis a terminat pe locul șase, cu 33 de puncte, după ce a devenit campion european în sală la săritura cu prăjina și a obținut medalii de argint la Campionatele Mondiale, atât în aer liber, cât și în sală.

Baschetbalistul turc Alperen Şengün a fost plasat pe locul șapte, cu 30 de puncte. El a contribuit decisiv la câștigarea medaliilor de argint de către Turcia la EuroBasket 2025 și a fost inclus în echipa turneului și în All-Star Game-ul NBA.

Judoka kosovară Distria Krasniqi s-a clasat pe locul opt, cu 24 de puncte, după ce a devenit campioană europeană și vicecampioană mondială la categoria 52 kg.

Voleibalistul bulgar Aleksandar Nikolov a obținut locul nouă, acumulând 23 de puncte. Nikolov a fost cel mai bun marcator la Campionatul Mondial, unde echipa Bulgariei a câștigat medalia de argint și a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

Canotorul grec Stefanos Ntouskos a încheiat top 10, fiind campion mondial și vicecampion european la canotaj individual.