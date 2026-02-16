Sport

David Popovici a câștigat titlul de sportivul anului 2025 în Balcani. Cum arată top 10

Comentează știrea
David Popovici a câștigat titlul de sportivul anului 2025 în Balcani. Cum arată top 10David Popovici dublu medaliat cu aur la Campionatul Mondial în 2025 Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani de agenția bulgară BTA. Top 10 include baschetbaliști, halterofili, schiori și atleți din regiune, relatează news.ro.

Înotătorul român David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani, conform unui sondaj realizat de agenția de știri bulgară BTA.

David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani

David Popovici a obținut 70 de puncte și a câștigat premiul pentru a doua oară, după succesul din 2022, fiind recunoscut pentru performanțele sale de excepție la Campionatele Mondiale, unde a cucerit titlurile la 100 m și 200 m stil liber.

Sondajul a ținut cont de voturile agenţiilor naţionale de ştiri din Balcani.

Experimentul Biosphere, doi ani într-o lume artificială care aproape a scăpat de sub control
Experimentul Biosphere, doi ani într-o lume artificială care aproape a scăpat de sub control
Serialul de pe Netflix care e în topuri. Mulți l-au văzut în weekend-ul cu Valentine’s Day
Serialul de pe Netflix care e în topuri. Mulți l-au văzut în weekend-ul cu Valentine’s Day
David Popovici

David Popovici, un exemplu pentru toți sportivii. Sursă foto: Facebook

Baschetbaliști și halterofili din Balcani pe podium. Nu au putut să-l detroneze pe David Popovici

Pe locul al doilea s-a clasat baschetbalistul sârb Nikola Jokic, care a acumulat 46 de puncte. Jokic a continuat seria de performanțe remarcabile în NBA, cu Denver Nuggets, consolidând recorduri ale ligii și menținându-și poziția printre cei mai buni jucători din regiune.

Halterofilul bulgar Karlos Nasar a ocupat poziția a treia, cu 41 de puncte. Nasar a câștigat titlul mondial la categoria 94 kg, stabilind un record mondial la aruncare, și titlul european la categoria 96 kg, unde a doborât alte recorduri mondiale la aruncare și la total. El a primit și premiul special BTA pentru cel mai bun sportiv bulgar din Balcani.

Performanță notabilă în atletism

Baschetbalistul grecul Giannis Antetokounmpo s-a clasat pe locul patru, acumulând 39 de puncte, în timp ce schioarea croată Zrinka Ljutic a ocupat poziția a cincea, cu 35 de puncte. Ea a înregistrat trei victorii în Cupa Mondială și a câștigat Micul Glob de Cristal la slalom.

Atletul grec Emmanouil Karalis a terminat pe locul șase, cu 33 de puncte, după ce a devenit campion european în sală la săritura cu prăjina și a obținut medalii de argint la Campionatele Mondiale, atât în aer liber, cât și în sală.

Sportivi din Turcia și Kosovo, printre premiați

Baschetbalistul turc Alperen Şengün a fost plasat pe locul șapte, cu 30 de puncte. El a contribuit decisiv la câștigarea medaliilor de argint de către Turcia la EuroBasket 2025 și a fost inclus în echipa turneului și în All-Star Game-ul NBA.

Judoka kosovară Distria Krasniqi s-a clasat pe locul opt, cu 24 de puncte, după ce a devenit campioană europeană și vicecampioană mondială la categoria 52 kg.

Voleibalistul bulgar Aleksandar Nikolov a obținut locul nouă, acumulând 23 de puncte. Nikolov a fost cel mai bun marcator la Campionatul Mondial, unde echipa Bulgariei a câștigat medalia de argint și a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

Canotorul grec Stefanos Ntouskos a încheiat top 10, fiind campion mondial și vicecampion european la canotaj individual.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Experimentul Biosphere, doi ani într-o lume artificială care aproape a scăpat de sub control
23:51 - Același vals București-Budapesta cu perspective americane
23:46 - Serialul de pe Netflix care e în topuri. Mulți l-au văzut în weekend-ul cu Valentine’s Day
23:39 - Florin Manole amenință cu demisia dacă Legea salarizării nu ajunge la consultări cu sindicatele
23:31 - Nicușor Dan va fi prezent la Washington, la Consiliul pentru Pace. Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Va sta...
23:25 - Inteligență artificială înlocuiește artiștii. Avertismentul unei actrițe din România

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale