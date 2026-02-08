Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români intră în concurs duminică la Milano-Cortina

România continuă aventura la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina cu patru sportivi care vor evolua duminică, în a doua zi de competiție. Schi fond și sanie sunt disciplinele în care România speră să obțină performanțe notabile.

La schi fond, de la ora 13:30, Gabriel Cojocaru și Paul Pepene vor lua startul în proba de 10 km+10 km schiatlon, în timp ce Eduard Crăciun și Valentin Crețu se vor afla la startul manșelor 3 și 4 la simplu sanie, programate de la ora 18:00.

Delegația României la JO Milano-Cortina numără 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura la nouă discipline: biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond și snowboard.

La biatlon, România este reprezentată de șase sportivi – Anastasia Tolmacheva și Andreea Mezdrea la feminin, George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev la masculin. Antrenorii principali sunt Gheorghe Stoian și Vasile Gheorghe, susținuți de Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și Vasile Gheorghe.

În proba de bob, patru sportivi – Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea – formează echipa, cu Andrei Nica ca rezervă. Antrenor principal este Iulian Păcioianu, ajutat de Dorin Grigore.

La patinaj artistic, Julia Sauter va reprezenta România, pregătită de antrenoarea Roxana Luca.

Sania are șapte reprezentanți – Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu la feminin, și Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban la masculin, antrenați de Alexandru Comșa și Radu Eugen.

Săriturile cu schiurile îi includ pe Daniela Toth și Delia Folea la feminin, și Daniel Cacina și Mihnea Spulber la masculin, cu Florin Spulber și Adrian Comănescu în echipa tehnică.

Schiul alpin este reprezentat de Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu, pregătiți de Luigi Rossi și Andrei Burchiu, în timp ce la schi fond evoluează Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru, antrenați de Ioan Lungociu și Ioan Poponeci.

La snowboard, România va avea două participante – Kata Mandel și Henrietta Bartalis, cu Kinda Geza și Zoltan Reisz în rolurile de antrenori.