Sport

Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români intră în concurs duminică la Milano-Cortina

Comentează știrea
Jocurile Olimpice de iarnă. Patru sportivi români intră în concurs duminică la Milano-CortinaJocurile Olimpice de Iarnă. Sursa foto: Agenția Națională pentru Sport
Din cuprinsul articolului

România continuă aventura la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina cu patru sportivi care vor evolua duminică, în a doua zi de competiție. Schi fond și sanie sunt disciplinele în care România speră să obțină performanțe notabile.

La schi fond, de la ora 13:30, Gabriel Cojocaru și Paul Pepene vor lua startul în proba de 10 km+10 km schiatlon, în timp ce Eduard Crăciun și Valentin Crețu se vor afla la startul manșelor 3 și 4 la simplu sanie, programate de la ora 18:00.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-CortinaRomânia, prezentă la nouă discipline

Delegația României la JO Milano-Cortina numără 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura la nouă discipline: biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond și snowboard.

La biatlon, România este reprezentată de șase sportivi – Anastasia Tolmacheva și Andreea Mezdrea la feminin, George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev la masculin. Antrenorii principali sunt Gheorghe Stoian și Vasile Gheorghe, susținuți de Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și Vasile Gheorghe.

Orașul-fantomă care arde de peste 50 de ani 
Orașul-fantomă care arde de peste 50 de ani 
Întâlnirea Simion - Trainor - Sprânceană la București, surprinsă în imagini. Discuțiile de la resturant
Întâlnirea Simion - Trainor - Sprânceană la București, surprinsă în imagini. Discuțiile de la resturant

În proba de bob, patru sportivi – Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea – formează echipa, cu Andrei Nica ca rezervă. Antrenor principal este Iulian Păcioianu, ajutat de Dorin Grigore.

Patinaj artistic, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, snowboard

Schiori la Jocurile Olimpice de Iarnă

Sursă foto: .olympics.com

La patinaj artistic, Julia Sauter va reprezenta România, pregătită de antrenoarea Roxana Luca.

Sania are șapte reprezentanți – Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu la feminin, și Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban la masculin, antrenați de Alexandru Comșa și Radu Eugen.

Săriturile cu schiurile îi includ pe Daniela Toth și Delia Folea la feminin, și Daniel Cacina și Mihnea Spulber la masculin, cu Florin Spulber și Adrian Comănescu în echipa tehnică.

Schiul alpin este reprezentat de Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu, pregătiți de Luigi Rossi și Andrei Burchiu, în timp ce la schi fond evoluează Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru, antrenați de Ioan Lungociu și Ioan Poponeci.

La snowboard, România va avea două participante – Kata Mandel și Henrietta Bartalis, cu Kinda Geza și Zoltan Reisz în rolurile de antrenori.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:15 - Orașul-fantomă care arde de peste 50 de ani 
12:06 - Discursul lui Sprânceană despre Visa Waiwer, criticat: În politica externă nu există salvatori de moment și nici deci...
11:58 - Costi Ioniță: Muzica creată de AI îți omoară neuronii
11:51 - Medicii legișți, uimiți după autopsia unui bărbat. O formă ciudată, găsită în inima sa
11:43 - Întâlnirea Simion - Trainor - Sprânceană la București, surprinsă în imagini. Discuțiile de la resturant
11:30 - Iarna lovește din nou: Ninsori abundente, viscol și polei în următoarele zile

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale