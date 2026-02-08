Risc crescut de avalanșă în zonele în care se desfășoară Jocurile Olimpice de iarnă. Trei schiori au murit în ultimele ore

Trei schiori și-au pierdut viața sâmbătă, prinși de avalanșe în nordul Italiei, în regiunile Trentino Alto Adige și Lombardia. Zonele unde s-a produs tragedia găzduiesc probe ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, iar ninsorile recente au făcut ca riscul de avalanșe să fie foarte mare, potrivit Reuters.

Două avalanșe s-au produs în masivul Marmolada din Dolomiți, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde au loc competițiile feminine de schi alpin, iar salvamontiștii au recuperat cadavrul unui bărbat care schia în afara pârtiei împreună cu alți trei sportivi, la Punta Rocca, un vârf de peste 3.300 de metri altitudine.

Potrivit autorităților, avalanșa a fost declanșată de grup, iar bărbatul a murit îngropat în zăpadă, în ciuda eforturilor imediate ale însoțitorilor săi și ale altor schiori aflați în zonă, până la sosirea echipelor de intervenție.

Alți doi schiori, aflați tot în afara pârtiilor amenajate, au murit în Albosaggia, o localitate din valea inferioară a Valtellina, situată la aproximativ 65 de kilometri est de Bormio, stațiune care găzduiește toate competițiile masculine de schi alpin la Jocurile Olimpice de iarnă.

Salvamontul a anunțat că nu are confirmarea oficială a unei a patra victime în Trentino Alto Adige, după ce presa locală a relatat că un bărbat rănit într-o avalanșă anterioară ar fi murit ulterior la spital, în timp ce bilanțul incidentelor din ultimele zile continuă să crească. În cursul acestei săptămâni, o altă avalanșă produsă în aceeași regiune a provocat moartea a doi schiori din Finlanda.

AINEVA, asociația italiană pentru riscurile de zăpadă și avalanșe, a anunțat că riscul de avalanșe va fi ridicat pe parcursul zilei de duminică. Zăpada proaspătă, combinată cu vântul moderat, a creat plăci instabile care pot fi declanșate chiar și de trecerea unui singur schior.