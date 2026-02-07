Sport

Suspiciuni de trișare prin mărirea organelor genitale la Jocurile Olimpice. Ce spun sportivii de acuzații

Sursa foto: .olympics.com
La Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia, săritorii cu schiurile francezi și antrenorii lor au respins ipoteza conform căreia sportivii ar putea folosi injecții cu acid hialuronic pentru a-și mări organul genital și a-și spori performanța. Agenția Mondială Antidoping (WADA) a anunțat că va investiga subiectul, după ce presa germană a speculat că o astfel de procedură ar putea influența amplitudinea combinezoanelor și durata zborului.

WADA investighează speculațiile privind injecțiile cu acid hialuronic

Agenția Mondială Antidoping (WADA) și-a exprimat intenția de a analiza subiectul după ce presa germană a relatat o teorie conform căreia sportivii ar face injecții cu acid hialuronic pentru a-și îngroșa organul genital masculin și a modifica astfel amplitudinea combinezonului lor, pentru a zbura mai mult timp.

Jules Chervet, într-o conferință de presă a echipei franceze la Predazzo, a calificat ipoteza drept „absurdă” și a subliniat că este păcat ca discuția despre săriturile cu schiurile să se reducă la subiecte legate de trișare.

Federația Internațională de Schi infirmă speculațiile aduse sportivilor

Federația Internațională de Schi a precizat că nu există nicio dovadă că sportivii ar fi recurs la mărirea organului genital pentru a-și îmbunătăți performanțele.

Jocurile Olimpice de Iarnă

Jocurile Olimpice de iarnă. Sursa foto: Britannica

Valentin Foubert, cel mai bun săritor francez de schi, s-a arătat surprins de speculațiile aduse sportivilor și a subliniat că nu se poate trișa în privința acestui aspect deoarece, între controalele antidoping și verificările medicale, acesta a adăugat că performanța depinde mai mult de săritură decât de costum.

Directorul echipei franceze califică speculațiile drept aberație

Étienne Gouy, directorul echipelor franceze de sărituri cu schiurile și combinată nordică, a declarat că ipoteza privind mărirea organlui pentru performanță „este oarecum o aberație”.

Probele de sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina încep sâmbătă la Predazzo, în regiunea Trentin-Haut-Adige, cu concursul feminin pe trambulină normală.

