Suspiciuni de trișare prin mărirea organelor genitale la Jocurile Olimpice. Ce spun sportivii de acuzații

La Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia, săritorii cu schiurile francezi și antrenorii lor au respins ipoteza conform căreia sportivii ar putea folosi injecții cu acid hialuronic pentru a-și mări organul genital și a-și spori performanța. Agenția Mondială Antidoping (WADA) a anunțat că va investiga subiectul, după ce presa germană a speculat că o astfel de procedură ar putea influența amplitudinea combinezoanelor și durata zborului.

Jules Chervet, într-o conferință de presă a echipei franceze la Predazzo, a calificat ipoteza drept „absurdă” și a subliniat că este păcat ca discuția despre săriturile cu schiurile să se reducă la subiecte legate de trișare.

Federația Internațională de Schi a precizat că nu există nicio dovadă că sportivii ar fi recurs la mărirea organului genital pentru a-și îmbunătăți performanțele.

Valentin Foubert, cel mai bun săritor francez de schi, s-a arătat surprins de speculațiile aduse sportivilor și a subliniat că nu se poate trișa în privința acestui aspect deoarece, între controalele antidoping și verificările medicale, acesta a adăugat că performanța depinde mai mult de săritură decât de costum.

Étienne Gouy, directorul echipelor franceze de sărituri cu schiurile și combinată nordică, a declarat că ipoteza privind mărirea organlui pentru performanță „este oarecum o aberație”.

Probele de sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina încep sâmbătă la Predazzo, în regiunea Trentin-Haut-Adige, cu concursul feminin pe trambulină normală.