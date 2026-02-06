Social

Ceremonia de deschidere a JO de iarnă, în patru locații diferite. România, reprezentată de 28 de sportivi și o rezervă

Ceremonia de deschidere a JO de iarnă, în patru locații diferite. România, reprezentată de 28 de sportivi și o rezervă
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a început, evenimentul fiind organizat, în premieră, în patru locații diferite, din cauza distanțelor mari dintre regiunile care găzduiesc competițiile. Principala ceremonie de deschidere are loc pe Stadionul San Siro din Milano, iar alte trei ceremonii se desfășoară simultan la Cortina, Livigno și Predazzo.

România, reprezentată de 28 de sportivi și o rezervă la JO de iarnă

Până pe 22 februarie, peste 3.500 de sportivi din 93 de țări participă la competiții și luptă pentru 195 de medalii, puse în joc în 16 discipline sportive olimpice.

România este reprezentată de 28 de sportivi și o rezervă. La Milano, purtător de drapel va fi Julia Sauter (patinaj artistic), iar la Livigno delegația Team Romania va fi condusă de Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin).

La Pedrazzo, defilarea va fi deschisă de Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond), iar la Cortina, unde se află cea mai numeroasă parte a echipei, delegația va fi condusă de Mihai Tentea (bob), din care face parte și Raluca Strămăturaru (sanie).

„Pentru Team Romania, defilarea este mai mult decât un protocol olimpic – este confirmarea că visul de a ajunge aici a fost urmat până la capăt. Un moment de linişte înainte de start, în care emoţia se întâlneşte cu determinarea”, a anunțat COSR.

Premieră la Jocurile Olimpice

La Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unele probe de calificare vor începe înainte de deschiderea oficială, însă competiția va respecta formatul tradițional și va implica sportivi și spectatori într-o sărbătoare de amploare. Parada delegațiilor și aprinderea vasului olimpic vor rămâne momentele centrale, alături de inițiative noi care urmăresc promovarea incluziunii și a participării în toate locațiile de concurs.

Pe lângă ceremonia principală de la Milano, sunt programate activități și în alte zone olimpice, cu ceremonii desfășurate simultan și parade ale sportivilor la Predazzo, Livigno și Cortina d’Ampezzo.

Probele de la  Milano-Cortina, în opt localități

Întrecerile de la Milano-Cortina 2026 au loc în opt localități: Antholz, pentru biathlon, Bormio, schi alpin şi schi alpinism și Cortina d’Ampezzo, care găzduiește probele de bob, curling, skeleton, schi alpin și sanie.

Competiții sunt programate și la Livigno, pentru schi freestyle și snowboarding, la Milano, pentru patinaj artistic, hochei pe gheață, patinaj viteză și short-track, la Predazzo, pentru sărituri cu schiurile și combinată nordică, precum și la Tesero, pentru schi fond și combinată nordică.

