A luat medalie la Jocurile Olimpice, apoi și-a mărturisit infidelitatea: Regret profund

Sturla Holm Laegreid a transmis că „regretă profund” faptul că a vorbit public despre aventura sa amoroasă într-un interviu televizat, la scurt timp după ce a câștigat medalia de bronz în proba masculină de 20 km biatlon, potrivit NYPost.

Sportivul norvegian, în vârstă de 28 de ani, a devenit vizibil emoționat în dialogul acordat postului public NRK, unde a recunoscut că și-a înșelat fosta iubită. Ulterior, el a transmis un comunicat în care și-a exprimat regretul pentru momentul ales pentru această dezvăluire.

„Regret profund că am adus în discuție această poveste personală într-o zi care a fost una de sărbătoare pentru biatlonul norvegian. Nu sunt chiar eu însumi astăzi și nu gândesc clar. Scuzele mele merg către Johan-Olav, care merita toată atenția după aur”, a declarat Laegreid într-un comunicat.

El și-a cerut scuze și fostei partenere, care a ajuns în centrul atenției fără a-și dori acest lucru. „De asemenea, merg către fosta mea prietenă, care a ajuns fără voia ei în lumina reflectoarelor media; sper că este bine. Nu pot schimba acest lucru, dar acum voi lăsa asta în urmă și mă voi concentra pe Olimpiadă. Nu voi mai răspunde la alte întrebări despre acest subiect.”

În interviul acordat imediat după competiție, Laegreid a descris perioada recentă drept „cea mai proastă săptămână din viața [sa]”, în loc să celebreze clasarea pe podium.

„Acum șase luni, am întâlnit dragostea vieții mele și cea mai frumoasă și bună persoană din lume”, a spus el. „Acum trei luni, am făcut cea mai mare greșeală și am înșelat-o.”

Sportivul a precizat că i-a mărturisit totul fostei iubite cu o săptămână înainte de interviu și a adăugat că nu a „primit nicio reacție” de la ea după ce a făcut publică situația.

„Sunt fericit pentru că poate nu a văzut și poate va vedea la momentul potrivit”, a spus Laegreid. „Sper să nu înrăutățesc lucrurile pentru ea. Poate poate ajuta. Nu știu. Vom vedea.”

„Sper să existe lumină la capătul tunelului pentru amândoi și că ea încă mă mai poate iubi”, a adăugat el.

Fosta parteneră a sportivului, care a dorit să rămână anonimă, a reacționat miercuri într-o declarație acordată tabloidului norvegian VG.

„Este greu să ierți. Chiar și după o declarație de dragoste în fața întregii lumi.”

Ea a subliniat că nu a fost de acord cu expunerea vieții sale private: „Nu am ales să fiu pusă în această poziție și mă doare să fiu în ea. Am avut contact, iar el este conștient de opiniile mele în această privință.”

Femeia a transmis și un mesaj de mulțumire apropiaților: „Mulțumesc familiei și prietenilor mei care m-au îmbrățișat și m-au susținut în această perioadă, de asemenea tuturor celorlalți care s-au gândit la mine și au simpatizat, fără să știe cine sunt.”

Confesiunea a avut loc după ce Laegreid a obținut medalia de bronz în proba individuală masculină de 20 km la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Sportivul a izbucnit în lacrimi în fața camerelor de filmat, mărturisind că, până săptămâna trecută, „avea deja o medalie de aur”, pe care a pierdut-o din cauza infidelității.

