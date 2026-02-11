Premieră pentru România: locul 12 la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 în proba mixtă de sărituri cu schiurile

România a încheiat pe locul 12 proba de echipe mixte la sărituri cu schiurile, pe trambulina normală HS107, la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Acest rezultat marchează o premieră și dă mari speranțe pentrul viitor, având în vedere că suntem la prima participare de acest gen.

Pentru prima dată, la o ediție de Jocuri Olimpice, România a aliniat la start o echipă completă în proba mixtă de sărituri cu schiurile, unde a reușit să califice câte doi sportivi atât la feminin, cât și la masculin.

Echipa României a fost formată din doi sportivi cu experiență olimpică: Daniela Toth, aflată la a treia participare la JO, și Daniel Cacina, prezent pentru a doua oară la o ediție de Jocuri Olimpice. Alături de ei au concurat doi sportivi care au trăit pentru prima dată emoțiile unei întreceri olimpice: Mihnea Spulber și Delia Folea.

Delia Folea a deschis concursul pentru România cu o săritură de 78,5 metri, acumulând 77,6 puncte. Mihnea Spulber a urmat cu o săritură de 84,5 metri, punctată cu 96,6. Daniela Toth a reușit o săritură de 90,5 metri, notată cu 104,7 puncte. Daniel Cacina a încheiat sărind 93,5 metri și fiind notat cu 114,3 puncte.

Totalul de 393,1 puncte a clasat România pe locul 12 la finalul primei manșe, într-o competiție în care doar primele opt echipe au avansat în runda finală. Chiar dacă nu au prins manșa a doua, sportivii români au demonstrat că pot face față atmosferei și rigorilor unei competiții olimpice.

„Suntem bucuroși că, în sfârșit, suntem prezenți la această probă mixtă la Jocurile Olimpice. Este rezultatul unei munci susținute din ultimii ani. Federația Română de Schi Biatlon a făcut pași importanți pentru a asigura o pregătire cât mai bună a sportivilor pentru aceste Jocuri Olimpice. Am investit în programe de antrenament moderne, în participarea la competiții internaționale și, foarte important, în dotarea sportivilor cu echipamente de ultimă generație, care până de curând lipseau.

Această clasare pe locul 12, la prima noastră participare în proba mixtă, ne dă mari speranțe pentru viitor. Avem sportivi cu experiență, dar și sportivi tineri și determinați, care au demonstrat că pot face față presiunii olimpice, precum și antrenori foarte buni. Este un început și sunt convins că la următoarele ediții vom putea urca și mai sus”, declară Puiu Gaspar, Președintele Federației Române de Schi Biatlon.