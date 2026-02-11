Mirel Curea, despre obligarea medicilor să rămână în țară: Nu prostia asta ceaușistă a lui Bolojan este soluția

Premierul Ilie Bolojan a declarat că medicii, dacă au făcut rezidențiatul în România, ar trebui să fie obligați să lucreze câțiva ani în țară: „În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara asta şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”.

Bolojan a mai spus că măsura ar trebui pusă în practică, chiar dacă măsura nu sună bine. Hai să punem asta în practică şi atunci cu siguranţă nu vom avea şapte mii de absolvenţi la facultăţilor de medicină din România, vreo patru mii la rezidenţiat şi după nu ştiu câţi ani de zile, cam o mie de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate sunt pierduţi şi suntem pe locurile 1, 2 şi 3 în multe ţări europene ca număr de medici.

Dar, pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi într-adevăr să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic şi aşa mai departe”, a declara Bolojan. Afirmațiile lui au stârnit un val de reacții negative în lumea medicală.

În acest context, jurnalistul Mirel Curea i-a transmis lui Bolojan că nu este singura prostie pe care o spune și că nu aceasta este soluția.

Nu ar fi prima prostie pe care o susține. Chestia este că Art. 2 din Constituție susține altceva, cum ar fi că „Învățământul de stat este gratuit”. Fiind gratuit, nu poate fi condiționat în niciun fel, pentru că nu naște niciun fel de obligații. Dacă ar naște, nu s-ar mai chema gratuit. Dacă se gândesc tefeliștii lui că pot condiționa efectuarea rezidențiatului, să se întoarcă la ONG-uri și să mai învețe carte.

Mai am încă o veste tristă. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează că „Orice cetățean al Uniunii are dreptul de circulație și de ședere liberă pe teritoriul statelor membre”.

Dar nu s-au terminat veștile proaste. Dacă se gândesc să-i agațe pe rezidenții fără resurse financiare cu contracte-bursă, pe care să le achite în caz că părăsesc sistemul medical românesc după absolvirea rezidențiatului, e iar țeapă. Spitalele și primăriile din țările UE dezvoltate le vor plăti foarte bucuroși despăgubirile datorate prin contract. Așadar. Așadar, nu prostia asta ceaușistă este soluția, ci asigurarea unor condiții în măsură să-i determine pe tinerii medici să profeseze la ei acasă”, a scris Mirel Curea pe Facebook.