Social

Mirel Curea, despre obligarea medicilor să rămână în țară: Nu prostia asta ceaușistă a lui Bolojan este soluția

Comentează știrea
Mirel Curea, despre obligarea medicilor să rămână în țară: Nu prostia asta ceaușistă a lui Bolojan este soluțiaIlie Bolojan. Sursă foto: INQUAM / Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat că medicii, dacă au făcut rezidențiatul în România, ar trebui să fie obligați să lucreze câțiva ani în țară: „În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara asta şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”.

Bolojan: Trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii

Bolojan a mai spus că măsura ar trebui pusă în practică, chiar dacă măsura nu sună bine.   Hai să punem asta în practică şi atunci cu siguranţă nu vom avea şapte mii de absolvenţi la facultăţilor de medicină din România, vreo patru mii la rezidenţiat şi după nu ştiu câţi ani de zile, cam o mie de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate sunt pierduţi şi suntem pe locurile 1, 2 şi 3 în multe ţări europene ca număr de medici.

Dar, pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi într-adevăr să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic şi aşa mai departe”, a declara  Bolojan. Afirmațiile lui au stârnit un val de reacții negative în lumea medicală.

Jurnalistul Mirel Curea: Nu ar fi prima prostie pe care o susține

Echipa de medici

Echipa de medici. Sursa foto: Facebook/Dr. Iustinian Simion

În acest context, jurnalistul Mirel Curea i-a transmis lui Bolojan că nu este singura prostie pe care o spune și că nu aceasta este soluția.

Primul magazin alimentar din care clienții pot pleca cu coșurile pline, gratis. Unde s-a deschis
Primul magazin alimentar din care clienții pot pleca cu coșurile pline, gratis. Unde s-a deschis
Guvernul britanic ar fi vrut ca teroriștii Hamas să își păstreze armele. SUA s-au opus
Guvernul britanic ar fi vrut ca teroriștii Hamas să își păstreze armele. SUA s-au opus

Nu ar fi prima prostie pe care o susține. Chestia este că Art. 2 din Constituție susține altceva, cum ar fi că „Învățământul de stat este gratuit”. Fiind gratuit, nu poate fi condiționat în niciun fel, pentru că nu naște niciun fel de obligații. Dacă ar naște, nu s-ar mai chema gratuit. Dacă se gândesc tefeliștii lui că pot condiționa efectuarea rezidențiatului, să se întoarcă la ONG-uri și să mai învețe carte.

Mai am încă o veste tristă. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează că „Orice cetățean al Uniunii are dreptul de circulație și de ședere liberă pe teritoriul statelor membre”.

Dar nu s-au terminat veștile proaste. Dacă se gândesc să-i agațe pe rezidenții fără resurse financiare cu contracte-bursă, pe care să le achite în caz că părăsesc sistemul medical românesc după absolvirea rezidențiatului, e iar țeapă. Spitalele și primăriile din țările UE dezvoltate le vor plăti foarte bucuroși despăgubirile datorate prin contract. Așadar. Așadar, nu prostia asta ceaușistă este soluția, ci asigurarea unor condiții în măsură să-i determine pe tinerii medici să profeseze la ei acasă”, a scris Mirel Curea pe Facebook.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:17 - Folosirea de parole slabe sau reutilizarea acestora, bucuria hackerilor
17:04 - Primul magazin alimentar din care clienții pot pleca cu coșurile pline, gratis. Unde s-a deschis
16:58 - Acatistul Sfântului Efrem cel Nou ajută chiar și la vindecarea bolilor incurabile
16:50 - Guvernul britanic ar fi vrut ca teroriștii Hamas să își păstreze armele. SUA s-au opus
16:38 - Marea dorință a lui Irinel Columbeanu, aflat la azil. Are legătură cu fosta soție, Monica Gabor
16:32 - Ciprian Ciucu, control neanunțat la Autobaza STB Floreasca: Condiţiile sunt execrabile

HAI România!

Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României

Proiecte speciale