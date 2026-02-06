Social

„Eu nu o ard cu tefeliștii și neomarxiștii!” Cum a refuzat Mirel Curea să-l lase pe Mugur Ciuvică să-i închidă gura, la Antena 3

„Eu nu o ard cu tefeliștii și neomarxiștii!" Cum a refuzat Mirel Curea să-l lase pe Mugur Ciuvică să-i închidă gura, la Antena 3
O seară aparent obișnuită de dezbateri politice în platoul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN s-a transformat într-o confruntare de principii, în care jurnalistul Mirel Curea a oferit o adevărată lecție de demnitate profesională și calm în fața atacurilor virulente lansate de Mugur Ciuvică.

Mirel Curea, dispută aprinsă cu Ciuvică

Subiectul care a aprins spiritele a fost controversata taxă de 25 de lei pe coletele non-UE, o măsură ce afectează milioane de români care comandă de pe platforme de e-commerce, însă discuția a glisat rapid de la argumente economice la o dispută despre libertatea de exprimare și integritatea jurnalistică.

În acest context tensionat, Mirel Curea s-a remarcat printr-o poziție fermă, refuzând să cedeze debitului verbal a lui Mugur Ciuvică și insistând asupra dreptului său de a-și exprima opiniile și informațiile verificate, indiferent de cât de incomode ar fi acestea pentru unii interlocutori.

Conflictul a izbucnit în momentul în care Mugur Ciuvică a încercat să discrediteze informațiile prezentate de Mirel Curea referitoare la noua taxă introdusă de la 1 ianuarie 2026, catalogându-le agresiv drept „minciuni” și „prostii”. Mugur Ciuvică invoca comunicatul Ministerului de Finanțe. În fața acestui torent de acuzații și întreruperi constante, care riscau să transforme dezbaterea într-un haos ininteligibil, Mirel Curea a ales să nu coboare nivelul discursului, ci să își apere cu eleganță statutul și sursele.

Am dreptul la opinii!

Cu o stăpânire de sine remarcabilă, jurnalistul a punctat esențialul: demnitatea sa nu este negociabilă. „Îmi păstrez poziția bipedă, indiferent de împrejurări și, din moment ce sunt invitat aici, am dreptul la opinii”, a replicat Curea, o frază care definește perfect atitudinea unui ziarist care refuză să se plieze după cum bate vântul politic sau după cum dictează decibelii din platou.

Tensiunea a atins cote paroxistice când Mugur Ciuvică a continuat să monopolizeze spațiul, ridicând vocea peste limita normală, acuzându-l pe Curea că propagă „fake news” și ignoră comunicatele oficiale ale Ministerului de Finanțe. În loc să răspundă cu aceeași monedă a agresivității, Mirel Curea a ales calea ironiei fine și a fermității, delimitându-se clar de orice jocuri de culise.

El a subliniat că rămâne fidel propriilor principii, refuzând să „o ardă cu tefeliștii și neomarxiștii”, o aluzie directă la faptul că nu este dispus să facă compromisuri ideologice doar pentru a proteja imaginea unor politicieni precum Ilie Bolojan. „Eu am rămas constant cu mine însumi, sunt egal cu mine însumi”, a declarat Curea, evidențiind contrastul dintre statornicia sa și flexibilitatea morală a altor actori din spațiul public.

Ciuvică, trimis la doctor

Momentul definitoriu al acestei dispute a fost acela în care Mirel Curea a trasat o linie roșie clară în fața comportamentului coleric al interlocutorului său. Văzând că argumentele raționale se lovesc de un zid de vociferări, jurnalistul l-a invitat pe Mugur Ciuvică să își revizuiască atitudinea sau să își caute un alt auditoriu, mai compatibil cu stilul său.

„Domnule, dacă vă enervați, duceți-vă la doctor, dacă sunteți nervos, sau duceți-vă la USR”, a spus Curea, refuzând să fie redus la tăcere. Această replică nu a fost un simplu atac, ci o reafirmare a faptului că platoul de televiziune trebuie să rămână un spațiu al dezbaterii civilizate, nu al intimidării.

Prin refuzul de a accepta eticheta de mincinos și prin apărarea vehementă a informațiilor sale despre haosul generat de taxarea coletelor, Mirel Curea a demonstrat că jurnalismul onest nu se intimidează în fața strigătelor, indiferent de la cine vin acestea.

Mirel Curea nu s-a lăsat cenzurat

Atitudinea demnă a lui Mirel Curea în fața lui Mugur Ciuvică rămâne un exemplu de verticalitate într-un peisaj mediatic adesea dominat de zgomot și partizanat. În timp ce Ciuvică încerca să impună o singură versiune a adevărului, cea oficială, Curea a apărat dreptul publicului de a auzi și perspectiva critică, bazată pe realitatea din teren a firmelor de curierat și a cetățenilor afectați.

Refuzând să se lase „călcat în picioare” verbal și cerând imperativ să fie lăsat să vorbească, Mirel Curea a salvat nu doar propria imagine, ci și ideea că într-o democrație, opinia unui jurnalist nu poate fi cenzurată prin forța volumului vocii unui invitat, oricât de influent ar fi acesta.

Finalul disputei l-a găsit pe Curea pe aceeași poziție de forță morală: calm, articulat și neclintit în fața furtunii din platou.

@florinsof

Dezbatere aprinsă între Mugur Ciuvică și Mirel Curea,pe subiectul taxei Temu.#fy #mugurciuvica #mirelcurea #antena3 #romania🇹🇩

♬ sunet original - Florin Sof ✅ 🇹🇩

2 comentarii

  1. Mircea DARABANTU spune:
    6 februarie 2026 la 7:58

    Așa arata noul „cult-al-personalității” vizavi de trăncăneala intre doi „tacărcarlsoni” dâmbovițeni?

  2. Bosz Goroy spune:
    6 februarie 2026 la 8:25

    Domnul Curea are dreptul la opinie, dar ca jurnalist este obligat prin constitutie si lege la informarea corecta a publicului. In momentul cand cu buna stiinta un jurnalist vehiculeaza date false si refuza discutia asupra veridicitatii datelor oficiale, continuand cu date false, cu argumentul ca asta e opinia sa, nu e nimic demn de dontologia si obligatiile legale ale unui jurnalist, suna cumva ca eu am dreptul sa ma descalific uman si profesional pot sa spun ce vreau in afara realitatii e opinia mea si am dreptul la ea. Corect, pana la vehicularea de minciuni. Vorba lui Marc Antonius: Atnevorbitorul meu a vorbit frumos, ...numai ca a mintit.

