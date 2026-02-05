Autopsia unui „fake news” oficial. Cum cifrele Ministerului Finanțelor contrazic propria realitate

Într-o încercare de a gestiona criza de imagine generată de blocajul logistic de la Otopeni, Ministerul Finanțelor (MF) a etichetat informațiile privind relocarea volumelor de marfă drept “fake news”. Totuși, o simplă suprapunere a declarațiilor politice peste datele operaționale dezvăluie o ruptură logică gravă. Iată cum se demontează povestea oficială, folosind chiar armele, sau cifrele, instituției.

Narativul promovat de Ministerul Finanțelor este cel cunoscut: Scăderea volumelor este normală, ciclică sau nesemnificativă. Mai mult, nu există o legătură directă cu taxa Bolojan. Numai că realitatea din cifre spune exact invers...

Datele arată că anul 2025 nu a fost unul liniar, ci unul de creștere explozivă, contrazicând ideea că scăderea din ianuarie 2026 ar fi o simplă ajustare de piață. Creștere a fost de la 47.513 colete în ianuarie 2025 la 3.388.826 colete în noiembrie 2025. Procentual, cum le place celor de la Finanțe? O creștere de peste 7.186% într-un singur an.

A urmat prăbușirea! Imediat după introducerea taxei Bolojan, în ianuarie, volumul s-a prăbușit la 713.083 colete, o scădere de peste 80% într-o singură lună. A susține că o scădere de 80%, survenită exact în luna introducerii taxei, după un an de creștere de 7.000%, este “fără legătură” cu măsura fiscală, reprezintă o negare a unei corelații economice evidente. Este, din punct de vedere economic, definiția unui "șoc de politică publică".

După cum susțin specialiștii din Finanțe, ”fake news-ul” ignoră faptul că mărfurile sunt supuse TVA la import în România. Realitatea legislativă ne arată însă altceva.

Aici intervine fractura logică majoră semnalată în analiză. Ministerul confirmă implicit mecanismul de evitare a taxei, deși încearcă să îl prezinte ca pe o normalitate. Prin trecerea de la procedura B2C (H7) la B2B (H1), importul bunurilor devine, într-adevăr, supus regimului general de TVA.

Dar, onor ministerul uită să menționeze consecința critică: Taxa logistică de 25 RON NU mai este datorată prin aplicarea procedurii H1. Practic, Finanțele admit că procedura s-a schimbat, dar refuză să admită că această schimbare a redus la zero încasările din taxa logistică.

Povestitorii de la Finanțe continuă cu legenadrea Taxei Bolojan și susțin că volumele nu au fost relocate, afirmațiile operatorilor fiind false. Realitatea operațională indică o migrație masivă a logisticii către vecini, transformând România din jucător în spectator. Aproximativ 85% din volumele procesate anterior la Aeroportul Otopeni au fost redirecționate.

Beneficiarii nu sunt operatorii români, ci aeroporturile din Budapesta (BUD), Liege (LGG) și Amsterdam (AMS).

Dovada supremă a relocării este scăderea tonajului: de la 2.521 tone în noiembrie la 563 tone în ianuarie (-78%), ceea ce demonstrează fizic dispariția mărfii din depozitele de la OTP.

Eticheta de "fake news" aplicată de Ministerul Finanțelor servește ca paravan pentru un eșec administrativ. Când operatorii economici, cifrele de trafic aerian și propriile statistici vamale indică o scădere de 80% și o mutare a procedurilor vamale pentru evitarea taxei, persistența în a nega realitatea devine un risc în sine.

Ministerul Finanțelor are dreptate într-un singur punct: procedura s-a schimbat. Dar a omis să spună publicului prețul acestei schimbări: pierderea statutului de hub regional, pierderea a milioane EUR din TVA și încasări zero din taxa logistică pe care tocmai a inventat-o Ilie Bolojan.