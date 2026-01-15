Raport oficial. Diplomele de rezidențiat pentru medicii din România, eliberate de Universitatea de Medicină din Chișinău, sunt valide

Republica Moldova. Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” mai multor medici din România, aflate în centrul unui scandal public declanșat după investigații inițiate peste Prut, sunt valide din punct de vedere juridic. Aceasta este concluzia Comisiei de anchetă instituite la nivelul universității, care a publicat raportul final pe 15 ianuarie.

Potrivit USMF, verificările au fost declanșate ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind modul de desfășurare a studiilor postuniversitare de rezidențiat ale cetățenilor străini și respectarea procedurilor academice și administrative prevăzute de legislația în vigoare.

„În urma verificărilor efectuate, Comisia a constatat că diplomele de rezidențiat eliberate de USMF Nicolae Testemițanu, inclusiv cele vizate în materialele de presă, sunt valide din punct de vedere juridic și au fost eliberate în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, se menționează în raportul Comisiei de anchetă.

Universitatea precizează că, pe parcursul investigației interne, au fost analizate documente academice și administrative, procedurile de admitere la rezidențiat, participarea rezidenților la instruirea teoretică și practică, precum și modalitatea de evaluare academică și finalizare a studiilor.

De asemenea, Comisia a examinat dosarele rezidenților înmatriculați în perioada 2020–2025 și a organizat ședințe de lucru cu persoanele responsabile de procesul educațional și administrativ din cadrul instituției.

În același timp, raportul atrage atenția asupra necesității îmbunătățirii unor proceduri interne și a consolidării mecanismelor de control, în scopul creșterii calității și transparenței procesului educațional.

„Conducerea Universității tratează cu maximă responsabilitate concluziile și recomandările Comisiei și va întreprinde măsurile necesare pentru implementarea acestora”, transmite USMF într-un comunicat oficial.

Comisia de anchetă a fost constituită printr-un ordin al rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” din 4 noiembrie 2025, iar termenul de activitate a fost ulterior prelungit până la 12 ianuarie 2026, pentru a permite examinarea completă a tuturor dosarelor și procedurilor vizate.

Cazul diplomelor de rezidențiat a ajuns în atenția publică în toamna anului 2025, după ce autoritățile din România au anunțat inițierea unor investigații penale în privința mai multor medici care ar fi obținut titlul de specialist în Republica Moldova, fără a desfășura integral stagiile de rezidențiat prevăzute de lege.

Suspiciunile formulate de anchetatorii români au vizat, în special, cetățeni români care ar fi fost angajați cu normă întreagă în spitale din România în perioada în care figurau oficial ca rezidenți la Chișinău.

În acest context, Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat că a solicitat clarificări instituționale din partea USMF și a sesizat Centrul Național Anticorupție, pentru a verifica legalitatea procedurilor de studii postuniversitare.

USMF a respins încă de la început acuzațiile de fals, afirmând că diplomele nu pot fi eliberate în afara cadrului legal, întrucât toate etapele – admiterea, instruirea, evaluarea și absolvirea – sunt documentate și supuse monitorizării instituționale.

Conducerea universității a subliniat că unele situații invocate în spațiul public țin de particularități ale organizării rezidențiatului, inclusiv de perioadele afectate de pandemia COVID-19, când o parte dintre activitățile teoretice au fost adaptate sau desfășurate în regim special, conform reglementărilor în vigoare la acel moment.