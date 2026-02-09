Social

Niciun medic nu scapă de plata pe performanță. Rogobete: Reforma salarizării, până în vară

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că la nivelul ministerului se lucrează la o reformă prin care personalul medical să fie plătit în funcție de performanță. El a mai spus că reforma va fi aplicată „indiferent cât e de incomodă” și că va respecta principiul că veniturile nu pot fi reduse în cazul personalului din spitale sau serviciile de ambulanță.

Plata pe performanță a medicilor, adaptată volumului de muncă și complexității cazurilor

Alexandru Rogobete a explicat că sistemul de salarizare va ține cont de volumul de muncă și complexitatea cazurilor tratate. „Una e să dai 20 de anestezii pe săptămână și să ai cinci pacienți de terapie intensivă, și alta e să dai trei anestezii pe an și să ai la finalul anului același venit. Nu e corect în primul rând”, a declarat ministrul.

El a adăugat că plata pe performanță nu va fi implementată imediat, dar că este prevăzută să fie introdusă treptat până în vara acestui an. „Lucrăm în Ministerul Sănătății. Nu e ușor, e o reformă greoaie, care există în toată Europa, care e jalon în PNRR. Deci nu scapă nimeni de plata pe performanță, deci trebuie luată această măsură indiferent cât e de incomodă”, a spus Rogobete la un post TV.

Reforma gărzilor în spitale

Reamintim că, luna trecută, Ministrul Sănătății a anunțat că se lucrează și la o reorganizare a sistemului de gărzi. Acesta va fi structurat în trei forme distincte: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, cu mecanisme de plată diferențiate, în funcție de nivelul de responsabilitate și de activitatea efectiv prestată.

„Scopul este clar: regulile trebuie să reflecte realitatea din teren și să elimine situațiile în care munca și răspunderea sunt tratate uniform, indiferent de complexitate și efort. Resursa umană nu mai poate fi dimensionată exclusiv în funcție de numărul de paturi. Este nevoie de o abordare modernă, care să includă volumul de activitate, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale furnizate, astfel încât structura de personal să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital”, a dec larat Alexandru Rogobete.

