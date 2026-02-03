Schimbări în plata gărzilor și salariilor din sănătate. Venituri legate de performanță

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni o schimbare de paradigmă în ceea ce privește salarizarea din sistemul medical, în special plata gărzilor, afirmând că veniturile personalului vor fi corelate cu performanța profesională și nu vor mai crește uniform pentru toți angajații din sănătate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „România Politică”, unde ministrul a vorbit despre tensiunile constante din sistem, despre relația dificilă dintre pacienți și personalul medical, dar și despre necesitatea unei reforme reale în modul de finanțare a muncii din spitale.

Alexandru Rogobete a precizat explicit că, atât timp cât va conduce Ministerul Sănătății, nu va mai exista o creștere egală a salariilor pentru toți angajații, indiferent de activitate. În schimb, remunerația va fi legată de indicatori de performanță, așa cum se întâmplă, potrivit ministrului, în majoritatea statelor europene.

În intervenția sa, Alexandru Rogobete a descris sistemul de sănătate drept unul aflat într-o tensiune continuă, în care ministrul este nevoit să gestioneze crize diferite, cu interese adesea opuse.

Potrivit acestuia, există situații în care în centrul atenției este pacientul, iar rolul ministerului este să apere drepturile acestuia. În alte momente, presiunea vine din partea personalului medical, care reclamă condiții de muncă, salarizare și respect profesional.

„Uneori, eu ca ministru al Sănătății sunt pus între situații și între crize. Există o criză care are în centru pacientul și evident că trebuie să apăr pacienții. Apoi, este o criză în care în centru este personalul medical. Evident că trebuie să apăr personalul medical, pentru că este sufletul sistemului de sănătate”, a explicat Rogobete, la Prima News.

Ministrul a admis că, în funcție de context, anumite grupuri îl percep fie ca fiind de partea pacienților, fie ca fiind de partea medicilor, iar acest lucru generează interpretări greșite și tensiuni publice.

Alexandru Rogobete a vorbit și despre deteriorarea relației dintre pacienți și cadrele medicale, susținând că în ultimii ani au apărut numeroase derapaje de ambele părți.

Ministrul a menționat că pe rețelele sociale, în special pe TikTok, au apărut clipuri și mesaje care instigă la conflicte și amplifică tensiunile dintre pacienți și personalul din spitale.

„Este nevoie de respect reciproc între pacient și personalul medical. Uneori s-a sărit calul, și de o parte și de alta. Am văzut pe rețelele de socializare tot felul de derapaje în care oamenii erau instigați la astfel de comportamente”, a declarat ministrul Sănătății.

Potrivit lui Rogobete, această presiune socială se adaugă stresului profesional deja foarte ridicat din sistemul sanitar, unde munca este, prin natura ei, una extrem de solicitantă emoțional și fizic.

În același timp, ministrul Sănătății a recunoscut deschis că există și probleme reale în interiorul sistemului, inclusiv comportamente neadecvate ale unor cadre medicale.

Alexandru Rogobete a făcut referire la situațiile în care pacienții sunt chemați la consultații în sistemul privat în timpul programului de lucru din spitalele publice.

„Există personal medical care are un comportament inadecvat cu pacientul, care îl cheamă la privat la ora 11. Eu, dacă mă duc în spital public la ora 11, bag mâna în foc că nu găsesc mulți dintre ei și că sunt plecați în cabinetul privat”, a afirmat ministrul.

În opinia sa, adevărul se află „undeva la mijloc”, iar reforma sistemului trebuie să pornească de la recâștigarea încrederii dintre pacienți, medici și instituțiile statului.

Alexandru Rogobete a adus în discuție și fenomenul migrației personalului medical, susținând că, în ultimul an, tendința s-a inversat.

Potrivit ministrului, procentul celor care părăsesc sistemul românesc de sănătate a început să scadă, iar în ultimele șase luni au existat numeroase cazuri de medici care s-au întors din străinătate.

„În ultimele șase luni am semnat foarte multe ordine de ministru pentru recunoașterea și reîntoarcerea medicilor din Europa, care se întorc acasă”, a declarat Rogobete.

Ministrul a subliniat că acest fenomen este unul pozitiv, dar că trebuie susținut prin politici coerente, nu doar prin majorări salariale uniforme.

Cea mai importantă parte a anunțului făcut de Alexandru Rogobete vizează însă reforma gărzilor din spitale. Ministrul a precizat că metodologia prin care se vor realiza gărzile va fi schimbată, iar plata acestora va fi „diferită și îmbunătățită”.

Totuși, această îmbunătățire nu va fi una automată și egală pentru toți. Veniturile vor depinde de volumul de muncă și de performanța profesională.

„Nu dau înapoi și, prin noua reformă a gărzilor, salarizarea și tarifarea vor fi diferite și îmbunătățite, dar plata se va face în funcție de performanță”, a spus ministrul.

Pentru a-și susține poziția, Rogobete a oferit un exemplu concret din sistemul sanitar românesc.

„Există chirurgi în țara asta care operează 20 de pacienți pe săptămână și chirurgi care operează 2 pacienți pe an. La finalul anului au aceleași venituri. Mie nu mi se pare corect și nici echitabil”, a afirmat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj ferm către personalul din sănătate: modelul de creștere salarială egală pentru toți va fi abandonat.

Ministrul a spus clar că este de acord cu majorarea veniturilor, dar doar pentru cei care muncesc efectiv și care pot demonstra performanță profesională.

„Eu sunt de acord cu creșterea veniturilor, dar pentru cei care muncesc. Cât eu voi fi la Ministerul Sănătății, nu o să mai existe o creștere în mod egal a veniturilor”, a declarat Rogobete.

Potrivit acestuia, salarizarea va fi corelată cu indicatori de performanță, un model aplicat deja în majoritatea statelor europene.