România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Programul zilei de 11 februarie
- Bianca Ion
- 11 februarie 2026, 09:54
Sportivii români revin miercuri în competiție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, urmând să ia startul în probele de biatlon și sanie. Programul pentru ziua de miercuri, 11 februarie a fost anunțat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Anastasia Tolmacheva va concura în proba de biatlon 15 km individual feminin, programată la ora 15.15, la Tesero Cross Country Skiing Stadium.
Seara, de la ora 18.00, la Cortina Sliding Centre, România va fi reprezentată în proba de sanie dublu masculin de Marius Gîtlan și Darius Șerban. Tot de la ora 18.00, la aceeași arenă, sunt programate și întrecerile de sanie dublu feminin, unde vor lua startul Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu.
Ziua 4 – marți, 10 februarie
Schi sărituri – echipe mixte Daniela Vasilica Toth, Delia Anamaria Folea, Daniel Andrei Cacina, Mihnea Alexandru Spulber – locul 12, cu 393.1 puncte
Sanie – simplu Ioana Corina Buzăţoiu – locul 25, cu timpul 2:44.266 după manşa 3, nu s-a calificat în manşa 4, finală
Biatlon – 20 km individual George Răzvan Buta – locul 39, cu timpul 57:46.8 George Marian Colţea – locul 54, cu timpul 58:50.7 Dmitrii Shamaev – locul 70, cu timpul 1:00:59.2 Raul Antonio Flore – locul 89, cu timpul 1:06:25.1
Schi fond – sprint clasic Delia Ioana Reit – locul 85, cu timpul 4:31.50, în calificări, nu s-a calificat în faza următoare Gabriel Cojocaru – locul 63, cu timpul 3:32.17, în calificări (nu s-a calificat în faza superioară) Paul Constantin Pepene – locul 72, cu timpul 3:37.60, în calificări (nu s-a calificat în faza superioară)
Ziua 3 – luni, 9 februarie
Schi sărituri – trambulină normală Daniel Andrei Cacina – locul 46, cu 102 puncte Mihnea Alexandru Spulber – locul 49, cu 91 puncte
Sanie – simplu Ioana Corina Buzăţoiu – locul 25
Ziua 2 – duminică, 8 februarie
Sanie – simplu Valentin Creţu – locul 15, cu timpul 3:34.986 după manşa 4, finală (locul 12, după manşa 3, cu timpul 2:41.008) Eduard Mihai Crăciun – locul 23, cu timpul 2:43.770, după manşa 3 (nu s-a calificat în manşa 4, finală)
Schi fond – 10 km + 10 km skiatlon Paul Constantin Pepene – locul 50, cu timpul 51:18.2 Gabriel Cojocaru – locul 54, cu timpul 53:00.2
Ziua 1 – sâmbătă, 7 februarie
Schi sărituri – trambulină normală Delia Anamaria Folea – locul 48, cu 78.3 puncte Daniela Vasilica Toth – locul 30, cu 207.4 puncte în total, după locul 29 (109.2 p) în runda 1 şi 98.2 p în FINALĂ
Sanie – simplu Eduard Mihai Crăciun – locul 25, cu timpul 1:49.593, după manşele 1 şi 2 Valentin Creţu – locul 13, cu timpul 1:47.482, după manşele 1 şi 2
Delegația României la Milano-Cortina
România participă la Jocurile Olimpice de iarnă cu 28 de sportivi și o rezervă, distribuiți la mai multe discipline.
Biatlon – Satul Olimpic Anterselva 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Satul Olimpic Cortina 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund
Patinaj artistic – Satul Olimpic Milano 1 sportiv (feminin): Julia Sauter Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Satul Olimpic Cortina 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Satul Olimpic Predazzo 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Satul Olimpic Cortina (feminin), Satul Olimpic Bormio (masculin) 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Satul Olimpic Predazzo 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Satul Olimpic Livigno 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
