România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Programul zilei de 11 februarie

Sportivii români revin miercuri în competiție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, urmând să ia startul în probele de biatlon și sanie. Programul pentru ziua de miercuri, 11 februarie a fost anunțat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Anastasia Tolmacheva va concura în proba de biatlon 15 km individual feminin, programată la ora 15.15, la Tesero Cross Country Skiing Stadium.

Seara, de la ora 18.00, la Cortina Sliding Centre, România va fi reprezentată în proba de sanie dublu masculin de Marius Gîtlan și Darius Șerban. Tot de la ora 18.00, la aceeași arenă, sunt programate și întrecerile de sanie dublu feminin, unde vor lua startul Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu.

Schi sărituri – echipe mixte Daniela Vasilica Toth, Delia Anamaria Folea, Daniel Andrei Cacina, Mihnea Alexandru Spulber – locul 12, cu 393.1 puncte

Sanie – simplu Ioana Corina Buzăţoiu – locul 25, cu timpul 2:44.266 după manşa 3, nu s-a calificat în manşa 4, finală

Biatlon – 20 km individual George Răzvan Buta – locul 39, cu timpul 57:46.8 George Marian Colţea – locul 54, cu timpul 58:50.7 Dmitrii Shamaev – locul 70, cu timpul 1:00:59.2 Raul Antonio Flore – locul 89, cu timpul 1:06:25.1

Schi fond – sprint clasic Delia Ioana Reit – locul 85, cu timpul 4:31.50, în calificări, nu s-a calificat în faza următoare Gabriel Cojocaru – locul 63, cu timpul 3:32.17, în calificări (nu s-a calificat în faza superioară) Paul Constantin Pepene – locul 72, cu timpul 3:37.60, în calificări (nu s-a calificat în faza superioară)

Schi sărituri – trambulină normală Daniel Andrei Cacina – locul 46, cu 102 puncte Mihnea Alexandru Spulber – locul 49, cu 91 puncte

Sanie – simplu Ioana Corina Buzăţoiu – locul 25

Sanie – simplu Valentin Creţu – locul 15, cu timpul 3:34.986 după manşa 4, finală (locul 12, după manşa 3, cu timpul 2:41.008) Eduard Mihai Crăciun – locul 23, cu timpul 2:43.770, după manşa 3 (nu s-a calificat în manşa 4, finală)

Schi fond – 10 km + 10 km skiatlon Paul Constantin Pepene – locul 50, cu timpul 51:18.2 Gabriel Cojocaru – locul 54, cu timpul 53:00.2

Schi sărituri – trambulină normală Delia Anamaria Folea – locul 48, cu 78.3 puncte Daniela Vasilica Toth – locul 30, cu 207.4 puncte în total, după locul 29 (109.2 p) în runda 1 şi 98.2 p în FINALĂ

Sanie – simplu Eduard Mihai Crăciun – locul 25, cu timpul 1:49.593, după manşele 1 şi 2 Valentin Creţu – locul 13, cu timpul 1:47.482, după manşele 1 şi 2

România participă la Jocurile Olimpice de iarnă cu 28 de sportivi și o rezervă, distribuiți la mai multe discipline.