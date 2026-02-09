România la Jocurile Olimpice de iarnă: trei sportivi intră în competiție luni
- Emma Cristescu
- 9 februarie 2026, 10:22
Trei sportivi români vor concura luni, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în probele de sanie și sărituri cu schiurile, continuând seria evoluțiilor delegației României, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
Trei sportivi români, la Jocurile Olimpice
Corina Buzăţoiu va participa în primele două manșe ale probei de sanie, startul fiind programat la ora 18:00. Ulterior, de la ora 20:00, proba individuală de sărituri cu schiurile va aduce la start doi sportivi români: Andrei Cacina și Mihnea Spulber.
Valentin Crețu, printre participanți
România este reprezentată la Milano-Cortina de 28 de sportivi, plus o rezervă, care concurează în nouă discipline diferite, de la biatlon și bob până la patinaj artistic și snowboard. Printre participanți se află și Valentin Crețu, care a obținut recent locul 15 la sanie, cel mai bun rezultat al său în competițiile olimpice.
Componența delegației României
- Biatlon (Anterselva) – 6 sportivi: Anastasia Tolmacheva și Andreea Mezdrea (feminin), George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev (masculin). Echipa este coordonată de Gheorghe Stoian, antrenor principal, și de antrenorii secundari Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și Vasile Gheorghe.
- Bob (Cortina) – 4 sportivi + 1 rezervă: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea și Andrei Nica (rezervă). Antrenor principal este Iulian Păcioianu, secund: Dorin Grigore.
- Patinaj artistic (Milano) – 1 sportivă: Julia Sauter, antrenată de Roxana Luca.
- Sanie (Cortina) – 7 sportivi: Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu (feminin) și Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban (masculin). Antrenori: Alexandru Comșa și Radu Eugen.
- Sărituri cu schiurile (Predazzo) – 4 sportivi: Daniela Toth, Delia Folea (feminin) și Daniel Cacina, Mihnea Spulber (masculin). Echipa tehnică: Florin Spulber și Adrian Comănescu.
- Schi alpin – 2 sportivi: Sofia Moldovan (feminin) și Alexandru Ștefănescu (masculin). Antrenori: Luigi Rossi și Andrei Burchiu.
- Schi fond (Predazzo) – 3 sportivi: Delia Reit (feminin), Paul Pepene și Gabriel Cojocaru (masculin). Antrenori: Ioan Lungociu și Ioan Poponeci.
- Snowboard (Livigno) – 2 sportive: Kata Mandel și Henrietta Bartalis, coordonate de Kinda Geza și Zoltan Reisz.
