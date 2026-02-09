România la Jocurile Olimpice de iarnă: trei sportivi intră în competiție luni

Trei sportivi români vor concura luni, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în probele de sanie și sărituri cu schiurile, continuând seria evoluțiilor delegației României, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Corina Buzăţoiu va participa în primele două manșe ale probei de sanie, startul fiind programat la ora 18:00. Ulterior, de la ora 20:00, proba individuală de sărituri cu schiurile va aduce la start doi sportivi români: Andrei Cacina și Mihnea Spulber.

România este reprezentată la Milano-Cortina de 28 de sportivi, plus o rezervă, care concurează în nouă discipline diferite, de la biatlon și bob până la patinaj artistic și snowboard. Printre participanți se află și Valentin Crețu, care a obținut recent locul 15 la sanie, cel mai bun rezultat al său în competițiile olimpice.