Cele mai grave accidentări de la Jocurile Olimpice. Mulți sportivi, la un pas de tragedie

Jocurile Olimpice de iarnă sunt spectacolul suprem al sporturilor de sezon rece, dar au adus în egală măsură bucurii și tragedii. La acest nivel de performanță, vitezele uriașe, echipamentul greu și condițiile aspre pot transforma o cursă de succes într-o accidentare devastatoare, potrivit Reuters.

De-a lungul istoriei olimpice, câteva dintre cele mai grave accidente au rămas întipărite în memoria fanilor sportului, fie prin consecințele lor fizice, fie prin impactul emoțional asupra publicului global.

Unul dintre cele mai recente și severe accidente din istoria modernă a Jocurilor Olimpice de iarnă s‑a petrecut în 2026, la Milano‑Cortina d’Ampezzo, când legendara schioare americană Lindsey Vonn a suferit o accidentare gravă în timpul probei de coborâre.

Vonn, 41 de ani, încerca o revenire spectaculoasă după o ruptură totală de ligament încrucișat anterior suferită într‑o competiție preolimpică. La doar câteva secunde după start, sportiva și‑a pierdut controlul, a lovit o poartă și a căzut violent pe pârtie, ceea ce a dus la o fractură la piciorul stâng și la evacuarea ei cu elicopterul de pe traseu spre spital.

Medicii au intervenit chirurgical pentru a stabiliza fractura, iar autoritățile sportive au transmis că, deși incidentul a fost grav, viața ei nu era în pericol. Accidentul a întrerupt visul Vonn de a cuceri o medalie la o vârstă rar întâlnită în schiul alpin de competiție.

Accidentarea lui Vonn nu este singulară în istoria olimpică; de fapt, cel mai tragic incident din toate edițiile de iarnă rămâne cel petrecut la Jocurile Olimpice de la Vancouver din 2010. În timpul unei sesiuni de antrenament pentru proba de sanie, lugerul georgian Nodar Kumaritashvili a pierdut controlul saniei la viteze de peste 140 km/h și s‑a izbit de un stâlp de susținere din oțel, în afara pistei.

El a fost resuscitat la fața locului și transportat la spital, dar a murit din cauza rănilor suferite — un moment care a șocat întreaga lume sportivă. Acesta a fost primul deces al unui sportiv olimpic la Jocurile de iarnă din antrenament sau competiție în epoca modernă și a determinat revizuiri de siguranță ale pistei de luge.

Accidentele severe la Jocurile Olimpice de iarnă nu se limitează doar la cursele de viteză sau sanie. În alte discipline, sportivii au trebuit să facă față consecințelor unor coliziuni violente sau incidente nefericite în timpul antrenamentelor sau probelor.

Un exemplu remarcabil este cazul Brianne Tutt, o patinatoare pe distanțe lungi din Canada, care a suferit multiple răni la doar câteva luni înainte de Jocurile Olimpice de la Soci din 2014.

În timpul unui antrenament la Calgary, ea a fost lovită de un alt patinator — incident soldat cu două vertebre cervicale fracturate, o fractură de coloană, coaste rupte, fracturi ale claviculei, pierderea parțială a auzului și o traumă craniană severă. În ciuda acestor răni grave, Tutt a reușit să revină ulterior și să se califice pentru Jocurile Olimpice, în ceea ce a fost considerat un triumf al rezilienței fizice și mentale.

Pe de altă parte, în sporturile pe sanie, nu doar decesele, ci și accidentele care au schimbat regulile competițiilor au rămas în istorie. După tragedia lui Kumaritashvili la Vancouver, oficialii olimpici au decis să modifice configurația pistei și să ridice pereții de protecție pentru a limita viteza și a reduce riscurile pentru sportivi.

De asemenea, în competițiile de luge și bob, accidentele din antrenamentele precedente au atras atenția asupra pericolelor inerente acestor probe, unde vitezele pot depăși 130‑140 km/h și cea mai mică greșeală poate avea consecințe grave.

În anii care au trecut, incidentele grave sau fatale au servit ca lecții pentru organizatorii olimpici și federațiile internaționale, determinând îmbunătățiri ale regulilor de siguranță și ale infrastructurii. În același timp, ele rămân mărturii ale faptului că, dincolo de medalii și recorduri, sporturile de iarnă pot fi, uneori, nemiloase — iar prețul plătit de atleți poate fi unul dur atât fizic, cât și emoțional.