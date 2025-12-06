Sport

Cele mai bizare sporturi: rostogolirea după brânză, fotbalul în mocirlă și hocheiul subacvatic. Video

Cele mai bizare sporturi: rostogolirea după brânză, fotbalul în mocirlă și hocheiul subacvatic. Video
Dincolo de sporturile populare sau cele cu audiențe minuscule, există unele activități fizice extrem de ciudate, care sunt practicate în comunități restrânse. Iată câteva din sporturile bizare, în care simpla plăcere este cea a întrecerii, nu cea a câștigului material, conform olympics.com.

Rostogolirea după o bucată de brânză

Este o activitate bizară, dar care de-a lungul timpului a devenit foarte cunoscută în întreaga lume. Imaginile cu participanții care se rostogolesc pe un deal, după o roată de brânză Double Gloucester, de 9 kilograme, fac deliciul privitorilor. Se întâmplă an de an în Anglia, în Gloucestershire. Este o activitate periculoasă, terenul este abrupt și accidentat, se lasă cu fracturi și contuzii serioase. Nu se știe exact cum a apărut acest sport, dar el marchează începutul primăverii. Câștigător este primul care trece linia de sosire.

Hocheiul subacvatic

După al Doilea Război Mondial, britanicii au inventat hocheiul subacvatic. O modalitate de a-i menține pe scafandri într-o formă cât mai bună. Se joacă pe fundul unei piscine, iar participanții sunt echipați cu mici crose, măști, aripioare și urmăresc un puc pentru a marca în poarta adversă. E o activitate greu de practicat, pentru că necesită o capacitate pulmonară extremă, dar și gândire strategică.

Fotbalul în mocirlă

Există sporturi bizare, derivate din cele foarte cunoscute, așa cum este fotbalul. În Finlanda se joacă un sport ciudat, chiar dacă e fotbal. Jucătorii intră pe un teren nămolos, unde totul devine o corvoadă. Fiecare gol e savurat din plin, mai ales că e reușit în condiții impracticabile, de neimaginat pentru „Sportul Rege”.

Fotbalul pe bicicletă

Un alt derivat al fotbalului clasic este cel mai puțin cunoscut - fotbalul pe bicicletă. Jucătorii merg pe aceste mijloace de deplasare, fără frâne și folosesc roțile pentru a controla mingea, pe care trebuie să o introducă în poarta adversă. Acest sport a apărut în Germania și este nevoie de coordonare și echilibru pentru a avea succes.

Scrima cu bâte de lemn

În Franța, din scrimă a derivat un sport numit „Canne de combat”. Este o combinație de arte marțiale și scrimă, dar nu cu sabia, ci cu un baston din lemn. A luat naștere în secolul al XIX-lea și a fost un sistem de autoapărare fizică. Scopul este de a lovi, bloca, dezarma adversarul.

 

 

