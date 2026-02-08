Lindsey Vonn, accident dramatic la Jocurile Olimpice. Sportiva și-a luat adio de la aurul olimpic

Lindsey Vonn și-a încheiat în lacrimi visul de a cuceri aurul olimpic la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, după ce a suferit un accident grav chiar la începutul probei de coborâre. Schioarea americană, care a ales să concureze în ciuda unui ligament încrucișat anterior rupt, a părăsit cursa după mai puțin de 20 de secunde, în urma unei căzături violente, informează Reuters.

În vârstă de 41 de ani, Lindsey Vonn, a cărei luptă pentru a ajunge la start în ciuda accidentării la genunchi a dominat primele zile ale Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, a văzut cum tentativa sa s-a încheiat dureros. Schioarea americană pare să fi lovit a patra barieră cu umărul, a pierdut controlul și a ieșit de pe pistă cu viteză mare.

Vonn s-a oprit într-un morman de zăpadă, iar țipetele sale au putut fi auzite în transmisiunea televizată, în timp ce fanii și colegii de echipă priveau consternați. Ulterior, o liniște apăsătoare s-a așternut asupra zonei de sosire, la baza pârtiei Olimpia delle Tofane.

Lindsey Vonn a fost înconjurată de mai mulți medici și oficiali, înainte ca un elicopter galben să ajungă pe pârtie și sportiva să fie ridicată pe o targă portocalie. Ulterior, ea a fost transportată cu elicopterul la spitalul Codivilla Putti din Cortina pentru o evaluare medicală.

În momentul sosirii elicopterului, colega sa de echipă Breezy Johnson, campioana mondială și autoarea celui mai rapid timp al probei, și-a acoperit ochii și a privit în altă parte.

În momentul în care elicopterul a decolat spre Cortina, spectatorii prezenți au aplaudat. Gestul a avut loc după accidentul suferit de schioarea americană pe pârtie.

Lindsey Vonn, campioană olimpică la coborâre în 2010, spera să devină cea mai în vârstă medaliată olimpică din istoria schiului alpin. Ea urmărea acest obiectiv după ce câștigase două curse de Cupă Mondială în acest an.