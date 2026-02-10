Programul românilor, în 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Sportivii români vor intra în competiție marți, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina, în probele de schi fond, biatlon, sanie și sărituri cu schiurile, relatează news.ro.
Marți, 10 februarie, sportivii români încerca să scrie istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Vor intra în competiție la trei probe, cu speranța că vor obține cel puțin o medalie.
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Programul de marți al românilor
În concursurile de schi fond, programate de la ora 10:15, România va fi reprezentată de Paul Pepene, Gabriel Cojocaru și Delia Reit.
Probele de biatlon vor începe la ora 14:30. Vor intra în concurs George Buta, Marian Colțea, Raul Flore și Dmitri Sharmaev. De la ora 18:00, Corina Buzătoiu va lua startul în manșele 3 și 4 ale probei de sanie.
Cine sunt ultimii români care intră în competiție
Ziua competițională se va încheia la ora 19:45, cu proba de sărituri cu schiurile pe echipe mixte, unde vor evolua Daniela Toth, Delia Folea, Andrei Cacina și Mihnea Spulber.
România participă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano - Cortina cu un lot format din 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura în nouă discipline.
Delegația României la JO Milano–Cortina
Biatlon (Satul Olimpic Anterselva)
6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal (feminin)
Bob (Satul Olimpic Cortina)
4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari; Andrei Nica – rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund
Patinaj artistic (Satul Olimpic Milano)
1 sportivă: Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie (Satul Olimpic Cortina)
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile (Satul Olimpic Predazzo)
4 sportivi (2 feminin, 2 masculin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin (Satul Olimpic Cortina – probe feminine / Satul Olimpic Bormio – probe masculine)
2 sportivi: Sofia Moldovan / Alexandru Ștefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond (Satul Olimpic Predazzo)
3 sportivi: Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard (Satul Olimpic Livigno)
2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
