Sport

Programul românilor, în 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Comentează știrea
Programul românilor, în 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026Românii care vor intra în competiție marți la JO 2026. sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Sportivii români vor intra în competiție marți, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina, în probele de schi fond, biatlon, sanie și sărituri cu schiurile, relatează news.ro.

Marți, 10 februarie, sportivii români încerca să scrie istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Vor intra în competiție la trei probe, cu speranța că vor obține cel puțin o medalie.

Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Programul de marți al românilor

În concursurile de schi fond, programate de la ora 10:15, România va fi reprezentată de Paul Pepene, Gabriel Cojocaru și Delia Reit.

Probele de biatlon vor începe la ora 14:30. Vor intra în concurs George Buta, Marian Colțea, Raul Flore și Dmitri Sharmaev. De la ora 18:00, Corina Buzătoiu va lua startul în manșele 3 și 4 ale probei de sanie.

Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni

Cine sunt ultimii români care intră în competiție

Ziua competițională se va încheia la ora 19:45, cu proba de sărituri cu schiurile pe echipe mixte, unde vor evolua Daniela Toth, Delia Folea, Andrei Cacina și Mihnea Spulber.

România participă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano - Cortina cu un lot format din 28 de sportivi și o rezervă, care vor concura în nouă discipline.

Delegația României la JO Milano–Cortina

Biatlon (Satul Olimpic Anterselva)

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal (feminin)

Bob (Satul Olimpic Cortina)

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari; Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund

Patinaj artistic (Satul Olimpic Milano)

1 sportivă: Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie (Satul Olimpic Cortina)

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile (Satul Olimpic Predazzo)

4 sportivi (2 feminin, 2 masculin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin (Satul Olimpic Cortina – probe feminine / Satul Olimpic Bormio – probe masculine)

2 sportivi: Sofia Moldovan / Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond (Satul Olimpic Predazzo)

3 sportivi: Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard (Satul Olimpic Livigno)

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

0
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
11:16 - Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
11:09 - Noi reguli pentru turiștii care vizitează Italia. Unde s-au interzis grupurile de peste 40 de persoane
11:03 - Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru controlul judiciar, după decizia Tribunalului București
10:51 - Legendarul Sting va cânta la Untold 2026. Biletele, puse deja în vânzare
10:46 - Programul românilor, în 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

HAI România!

Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale