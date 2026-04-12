Gout Gout, 18 ani, a câștigat titlul național la 200 m cu un timp mai bun decât cel al lui Usain Bolt la aceeași vârstă

Sprinterul australian Gout Gout (18 ani) a câștigat titlul național la 200 m cu 19,67 secunde, un timp mai rapid decât cel reușit de Usain Bolt la aceeași vârstă.

Gout Gout a confirmat statutul de sportiv în ascensiune după ce a câștigat titlul național la 200 de metri, înregistrând un timp de 19,67 secunde. Cursa s-a desfășurat duminică, la Sydney, iar rezultatul reprezintă cea mai bună performanță mondială a anului în această probă.

Pentru atletul de 18 ani, aceasta este prima cursă oficială în care a coborât sub pragul de 20 de secunde. Performanța vine după ce, în sezonul anterior, a alergat 200 m în 19,84 secunde, însă acel rezultat nu a fost validat din cauza vântului favorabil.

Rezultatul obținut la Sydney este mai rapid decât timpul înregistrat de Usain Bolt în 2004, când jamaicanul a alergat aceeași probă în 19,93 secunde, la vârsta de 18 ani.

Ulterior, Bolt avea să devină unul dintre cei mai titrați sprinteri din istorie, cu opt medalii olimpice de aur și unsprezece titluri mondiale. El deține și în prezent recordurile mondiale la 100 m, cu 9,58 secunde, și la 200 m, cu 19,19 secunde.

Performanțele lui Gout nu sunt izolate. În 2024, el a stabilit cel mai rapid timp din istorie pentru un sportiv de 16 ani, oprind cronometrul la 20,06 secunde și stabilind un record național.

La competiția de duminică, nivelul ridicat a fost confirmat și de Aidan Murphy, clasat pe locul al doilea, cu 19,88 secunde. Astfel, doi sportivi australieni au coborât sub 20 de secunde în aceeași cursă.

După finală, Gout a declarat: „Asta am aşteptat. Avem atleţi incredibili în Australia şi, fiindcă pot concura cu aceşti atleţi, ne împingem reciproc la limită. Doi australieni sub 20 de secunde. Adică, este uimitor. Mi s-a luat o greutate mare de pe umeri ştiind că am alergat legal şi că am viteza şi corpul necesare pentru a înregistra astfel de timpi. Aşadar, mă simt cu siguranţă minunat şi sunt gata pentru mai mult”.

Sportivul a precizat că nu va participa la Jocurile Commonwealth-ului, programate să înceapă pe 23 iulie, la Glasgow. El intenționează să își concentreze pregătirea pentru Campionatele Mondiale Under-20, care vor avea loc la începutul lunii august, în Oregon.

Gout Gout s-a născut în statul Queensland, într-o familie cu origini în Sudanul de Sud.