A căzut cortina peste JO Milano-Cortina 2026! Ce satisfacții au avut competitorii români?

Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina s-au încheiat pe 23 februarie 2026. România a înregistrat două performanțe, relativ modeste, un loc 5 la bobul de 2 persoane și un loc 17 la competiția de patinaj artistic. În primul caz, este egalarea unei performanțe datând de la JO Sapporo 1972, în al doilea rând este vorba despre cea mai bună performanță românească din întregul istoric de participare.

La Jocurile Olimpice de Iarnă din 1932, desfășurate la Lake Placid, Alexandru Papană și Dumitru Hubert, conform statisticilor COSR, au obținut locul 4 la proba de bob 2 persoane.

La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Grenoble din 1968, boberii Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au obținut medalia de bronz la bobul de 2 persoane.

Boberii Ion Panțuru și Ion Zangor aveau să obțină locul 5 la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sapporo din 1972. Din păcate, Ion Zangor avea să moară un an mai târziu, în 1973.

La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Albertville din 1992 (ultima ediție sincronizată anual cu Jocurile Olimpice de Vară ), echipajul românesc de sanie 2 persoane, format din Ion Apostol și Liviu Cepoi a obținut locul 4. Ion Apostol și Liviu Cepoi au reușit să modifice și să optimizeze o sanie adusă din fosta RDG pe care au concurat.

Mihai Cristian Tentea și George Iordache au obținut un timp excelent în manșele de calificare, dar germanii au avut nu mai puțin de trei echipaje înscrise în competiție. De aceea, locul 5 obținut de ei la concursul de bob 2 persoane a fost a doua cea mai bună performanță românească de după 1990.

Patinatoarea Julia Sauter s-a născut la 18 iunie 1997, Weingarten, Baden-Württemberg, Germania. Antrenorul ei din Germania, fostul competitor olimpic din 1992 și 1994, Marius Negrea a convins-o să reprezinte România la competițiile internaționale, inclusiv la cele olimpice. În 2025, a obținut la un Campionat European, locul 7, cea mai mare performanță pentru patinajul artistic din România.

La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina din 2026, care tocmai s-au încheiat, Julia Sauter s-a clasat pe locul 17. Este cel mai bun loc ocupat de România la o competiție olimpică la această probă. Punctajul personal al competitoarei a fost de 190,93 puncte, un record personal