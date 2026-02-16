Sport

Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Când și unde concurează sportivii români luni

Comentează știrea
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Când și unde concurează sportivii români luniJocurile Olimpice de iarnă. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Luni, delegația României la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina va concura în mai multe discipline, de la bob și schi alpin, până la sărituri cu schiurile și patinaj artistic. Tricolorii vor intra pe gheață și zăpadă începând cu ora 11:00, cu primele evoluții programate la Bob 2 și slalom, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv.

Programul de luni al românilor la Jocurile Olimpice

În proba de Bob 2, Mihai Tentea și George Iordache vor reprezenta România, încercând să obțină un rezultat de top într-o competiție extrem de disputată. În același timp, la schi alpin, Alexandru Ștefănescu va lua startul în manșa I a slalomului, testându-și viteza și tehnica pe pârtiile de la Cortina.

Seara, de la ora 20:00, Andrei Cacina și Mihnea Spulber vor concura în proba de sărituri cu schiurile - superteam, în fața unui public internațional numeros.

În total, România este reprezentată la această ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă de 28 de sportivi și o rezervă, acoperind zece discipline diferite. În biatlon, țara noastră are șase participanți, dintre care două sportive și patru sportivi, antrenați de Gheorghe Stoian și colegii săi.

Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă

La bob, patru sportivi masculini, însoțiți de o rezervă, se luptă pentru rezultate remarcabile, sub supravegherea antrenorilor Iulian Păcioianu și Dorin Grigore.

Șapte sportivi care concurează

Patinajul artistic feminin este reprezentat de Julia Sauter, pregătită de antrenoarea Roxana Luca, iar la sanie, România va avea șapte sportivi care vor concura pe pârtiile de la Cortina, cu antrenori precum Alexandru Comșa și Radu Eugen. În sărituri cu schiurile, doi sportivi și două sportive vor intra în competiție la Predazzo, conduși de Florin Spulber și Adrian Comănescu.

Alți sportivi români care vor concura luni

Schiul alpin aduce în prim-plan doi sportivi – Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu – care concurează la Cortina și Bormio, iar schiul fond îi va vedea pe Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru în cursele de anduranță. Disciplina snowboard este reprezentată de Kata Mandel și Henrietta Bartalis, sprijinite de tehnicienii Kinda Geza și Zoltan Reisz.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:21 - Prețurile carburanților, 16 februarie 2026. La cât a ajuns litrul de benzină și motorină în prima zi a săptămânii
13:12 - Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă
13:04 - Grindeanu condiționează susținerea reformei: Fără tăieri de salarii la medici, profesori și milițieni
12:57 - Giovanni Becali, ordine și disciplină după gratii. Ce a făcut omul de afaceri
12:49 - Negocierile de aderare la UE blocate pentru Chișinău: veto indirect al Ungariei sau lipsă de voință de a se detașa de...
12:42 - Netflix lansează un serial horror despre o nuntă cu secrete întunecate

HAI România!

La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!

Proiecte speciale