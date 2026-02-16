Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Când și unde concurează sportivii români luni

Luni, delegația României la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina va concura în mai multe discipline, de la bob și schi alpin, până la sărituri cu schiurile și patinaj artistic. Tricolorii vor intra pe gheață și zăpadă începând cu ora 11:00, cu primele evoluții programate la Bob 2 și slalom, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv.

În proba de Bob 2, Mihai Tentea și George Iordache vor reprezenta România, încercând să obțină un rezultat de top într-o competiție extrem de disputată. În același timp, la schi alpin, Alexandru Ștefănescu va lua startul în manșa I a slalomului, testându-și viteza și tehnica pe pârtiile de la Cortina.

Seara, de la ora 20:00, Andrei Cacina și Mihnea Spulber vor concura în proba de sărituri cu schiurile - superteam, în fața unui public internațional numeros.

În total, România este reprezentată la această ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă de 28 de sportivi și o rezervă, acoperind zece discipline diferite. În biatlon, țara noastră are șase participanți, dintre care două sportive și patru sportivi, antrenați de Gheorghe Stoian și colegii săi.

La bob, patru sportivi masculini, însoțiți de o rezervă, se luptă pentru rezultate remarcabile, sub supravegherea antrenorilor Iulian Păcioianu și Dorin Grigore.

Patinajul artistic feminin este reprezentat de Julia Sauter, pregătită de antrenoarea Roxana Luca, iar la sanie, România va avea șapte sportivi care vor concura pe pârtiile de la Cortina, cu antrenori precum Alexandru Comșa și Radu Eugen. În sărituri cu schiurile, doi sportivi și două sportive vor intra în competiție la Predazzo, conduși de Florin Spulber și Adrian Comănescu.

Schiul alpin aduce în prim-plan doi sportivi – Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu – care concurează la Cortina și Bormio, iar schiul fond îi va vedea pe Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru în cursele de anduranță. Disciplina snowboard este reprezentată de Kata Mandel și Henrietta Bartalis, sprijinite de tehnicienii Kinda Geza și Zoltan Reisz.