Programul de joi al românilor la Jocurile Olimpice: Sanie și schi fond

România va fi reprezentată joi la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 în probele de sanie și schi fond, cu sportivi pregătiți pentru performanțe notabile. La schi fond, Delia Reit va concura în proba de 10 km liber interval, cu startul programat la ora 14:00, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv.

Tot joi, echipa României va lua startul în ștafeta pe echipe la sanie, de la ora 19:30. Lotul este alcătuit din Valentin Crețu, Corina Buzătoiu, Marian Gîtlan și Darius Șerban, precum și Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu.

România participă la Milano-Cortina cu 29 de sportivi titulari și o rezervă, care vor concura în opt discipline sportive. Prezența la această ediție a Jocurilor Olimpice reprezintă o ocazie importantă pentru sportivii români de a acumula experiență și de a demonstra progresul realizat în pregătire.

Pe 11 februarie, România a obținut locul 12 în proba de echipe mixte la sărituri cu schiurile, pe trambulina normală HS107. Aceasta a fost prima participare a țării noastre la o competiție olimpică mixtă de acest tip, reușita oferind o premieră și un imbold pentru viitor.

Echipa a fost formată din doi sportivi cu experiență, Daniela Toth, aflată la a treia participare la JO, și Daniel Cacina, prezent pentru a doua oară, și doi debutanți, Mihnea Spulber și Delia Folea.

Delia Folea a deschis concursul cu o săritură de 78,5 metri, evaluată cu 77,6 puncte. Mihnea Spulber a realizat 84,5 metri și 96,6 puncte, Daniela Toth 90,5 metri și 104,7 puncte, iar Daniel Cacina a încheiat prima manșă cu 93,5 metri și 114,3 puncte.

Totalul de 393,1 puncte a plasat România pe locul 12, într-o competiție dominată de națiuni cu tradiție în săriturile cu schiurile. Chiar dacă echipa nu a avansat în runda finală, performanța a demonstrat că sportivii români pot face față rigorilor unei competiții olimpice.

Reprezentanții Federației Române de Schi Biatlon au subliniat efortul susținut depus în ultimii ani pentru pregătirea sportivilor.

„Am combinat experiența celor cu mai multe ediții olimpice cu energia tinerilor și am investit în antrenamente internaționale și echipamente moderne, pentru a le oferi cele mai bune condiții de performanță”, a declarat un oficial al federației.