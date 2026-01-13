Prostituția ar putea fi practicată „cu acte-n regulă” în România. Dezbateri aprinse în Parlament pe tema legalizării

Deputatul PNL Ion Iordache a depus un proiect de lege în Camera Deputaților pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Inițiativa este semnată de 19 parlamentari, majoritatea din PNL, alături de un deputat PSD, Augustin-Florin Hagiu. Proiectul prevede autorizarea atât a spațiilor în care se desfășoară aceste servicii, cât și a persoanelor care le oferă. Ion Iordache, președintele PNL Gorj, a scris pe Facebook că tema este sensibilă, însă a subliniat că a ales să își asume această inițiativă.

Potrivit documentului, legea urmărește protejarea sănătății fizice și psihice a persoanelor implicate, prevenirea exploatării și a traficului de persoane și asigurarea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute.

Autorizarea activităților sexuale va fi emisă de autoritățile locale, pe baza unui set de documente prevăzut în lege, dacă proiectul va fi adoptat.

„Spațiile în care se desfășoară activitățile trebuie să respecte distanțe minime de cel puțin 200 m față de unități de învățământ, unități de cult sau alte instituții stabilite prin hotărârea consiliului local, ca o condiție pentru emiterea acordului de funcționare”, conform legii.

Proiectul de lege depus de deputatul PNL Ion Iordache prevede că serviciile sexuale vor putea fi oferite legal doar de persoane fizice autorizate, echivalentul unui PFA. Activitatea va fi încadrată la codul CAEN 9699 – „Alte activități ale persoanelor fizice care prestează servicii personale n.c.a.”

Acordul de funcționare va fi emis de primăria locală și va avea o valabilitate de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire prin depunerea unei noi cereri. Documentația necesară pentru emiterea sau reînnoirea acordului include înregistrarea ca PFA, autorizația sanitară a spațiului și fișa medicală valabilă emisă de unități autorizate.

Legea impune, de asemenea, plata impozitelor și a contribuțiilor sociale de către persoanele autorizate care prestează aceste servicii. Autoritățile locale pot suspenda acordul de funcționare în cazul nerespectării normelor de igienă sau a altor condiții stabilite prin lege.

„Autoritățile administrației publice locale sau ale sectoarelor municipiului București pe raza cărora se desfășoară activitatea au obligația de a efectua controale pentru verificarea respectării prevederilor prezentei legi”, conform proiectului de lege.

Deputatul PNL Ion Iordache propune ca serviciile sexuale să fie supuse unor controale regulate, care pot fi anunțate cu cel puțin cinci zile sau efectuate inopinat, în cazul sesizărilor sau situațiilor ce pot periclita sănătatea sau siguranța clienților.

Persoanele fizice autorizate care oferă servicii sexuale vor fi obligate să efectueze controale medicale periodice pentru depistarea bolilor cu transmitere sexuală și a altor afecțiuni, la unități medicale autorizate. Rezultatele vor fi înregistrate în fișa medicală, document necesar pentru menținerea sau prelungirea autorizației. Costurile examinării vor fi suportate de prestator.

Legea mai prevede participarea anuală a lucrătorilor sexuali la o sesiune de consiliere psihologică, menită să sprijine echilibrul emoțional și să prevină formele de abuz sau exploatare. Participarea va fi confirmată printr-un certificat valabil 12 luni, atașat fișei medicale. Confidențialitatea datelor, atât ale persoanelor care oferă, cât și ale celor care beneficiază de servicii sexuale, va fi obligatorie.

Nerespectarea obligațiilor stabilite în lege va atrage răspundere contravențională.

„Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră”: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulți vor spune că există „alte priorități”. Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare”, a scris Ion Iordache pe Facebook.

În opinia sa, „statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră”.

Deputata PSD Diana Tușa a criticat proiectul de lege depus de deputatul PNL Ion Iordache, susținând că acesta nu protejează tinerii și ar expune copiii la riscuri majore. Potrivit acesteia, mai mult de jumătate dintre victimele traficului de persoane sunt minori și că legalizarea prostituției nu este o soluție pentru combaterea acestui fenomen.

„Cu un stat incapabil să-și protejeze copiii de rețelele de droguri și de trafic de persoane, un deputat din partidul condus de premierul Bolojan, vine în Parlament cu un proiect de lege prin care ne spune că legalizarea prostituției reprezintă soluția prin care România va combate traficul de persoane. În fapt, a traficului de minori, pentru că în România mai mult de jumătate din victimele traficului de persoane sunt copii!”, a scris Diana Tușa, luni pe Facebook

Potrivit acesteia, protecția copiilor presupune acces la educație de calitate și crearea de locuri de muncă sigure pentru tineri, aspecte afectate de politicile guvernamentale actuale. Ea a subliniat că în țările care au legalizat prostituția, precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia, traficul de persoane nu a scăzut, ci s-a mutat în alte zone și a luat forme diferite.

Discuțiile legate de legalizarea prostituției nu reprezintă o noutate în România. În anul 2019, Tineretul Social Democrat (TSD) a anunțat lansarea în dezbatere publică a mai multor proiecte cu impact social și economic, printre care legalizarea prostituției, introducerea cotei progresive de impozitare, derularea unor campanii naționale pentru protejarea spațiilor publice și reglementarea consumului de droguri ușoare.

Pe platforma oficială a TSD, aceste inițiative erau prezentate la secțiunea „Ideile noastre”, iar proiectul „Hugs, not drugs” („Îmbrățișări, nu droguri”) urmărea promovarea prevenției și a unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor.

Totodată, TSD propunea organizarea unei dezbateri naționale privind legalizarea prostituției și adoptarea de măsuri împotriva traficului de persoane. Proiectul „Oamenii nu sunt mărfuri” avea scopul de a pune în discuție reglementările necesare pentru protecția persoanelor implicate și mecanismele statului pentru combaterea exploatării și traficului de persoane, implicând societatea civilă și autoritățile într-un dialog amplu.

Româncele constituie o parte importantă a femeilor vizate în cazurile de prostituție anchetate în Spania, aproape una din patru victime fiind de naționalitate română, potrivit datelor publicate de procurorii din această țară în 2022.

În fiecare an, zeci de milioane de euro se învârt în acest sector, iar sumele ajung în mare parte în mâinile rețelelor de infractori care exploatează sexual sute de femei, în special românce, potrivit raportului. Adesea, victimele sunt atrase în mod direct de persoane apropiate – prieteni, iubiți sau chiar membri ai familiei, spuneau procurorii spanioli.