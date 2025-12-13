Țările unde prostituția este legală. Din culisele acestei industrii

Prostituția este unul dintre cele mai vechi și controversate domenii ale societății umane, dar modul în care este privită și reglementată diferă considerabil de la o țară la alta. În timp ce în multe state aceasta este ilegală și asociată cu pedepse penale, există țări în care prostituția este legalizată și reglementată oficial, fiind tratată ca o profesie recunoscută, cu drepturi și responsabilități.

Legalizarea prostituției are, în general, scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor sexuali, de a reduce criminalitatea asociată și de a aduce venituri la buget prin taxe și impozite. În aceste țări, prostituția este privită ca un serviciu sexual comercial care trebuie supravegheat și reglementat, similar altor industrii.

Olanda este probabil cea mai cunoscută țară în care prostituția este legalizată și acceptată public. În Amsterdam, celebrul „Red Light District” este o zonă oficială unde lucrătorii sexuali își desfășoară activitatea în mod legal. Prostituția a fost legalizată în 2000, iar lucrătorii sexuali trebuie să fie înregistrați, să plătească taxe și să respecte standardele sanitare impuse de autorități.

Legalizarea a fost însoțită de măsuri de protecție, inclusiv controale medicale regulate, sprijin pentru prevenirea traficului de persoane și posibilitatea de a lucra independent sau prin agenții licențiate. Sistemul olandez este adesea citat ca model pentru echilibrul dintre libertatea individuală și controlul social asupra industriei sexului comercial.

În Germania, prostituția este legală și considerată o activitate economică. Legea privind activitatea sexuală comercială (Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten) adoptată în 2002 a legalizat oficial munca sexuală și a introdus reglementări privind condițiile de muncă, contractele și impozitarea veniturilor.

Prostituția în Germania poate fi desfășurată în bordeluri autorizate sau individual, cu obligația de înregistrare la autorități. De asemenea, lucrătorii sexuali beneficiază de drepturi sociale precum asigurări de sănătate, pensii și protecție în caz de abuz sau violență.

Germania a fost una dintre primele țări europene care a implementat o astfel de reglementare completă, considerând că legalizarea reduce riscurile asociate prostituției clandestine.

În Elveția, prostituția este legală în anumite cantonuri, iar lucrătorii sexuali trebuie să se înregistreze și să treacă controale medicale regulate. Autoritățile elvețiene pun accent pe sănătate publică, prevenirea traficului de persoane și respectarea normelor locale. Bordelurile și spațiile pentru activități sexuale sunt licențiate și controlate, iar sexul comercial este considerat o activitate economică ca oricare alta.

Austria urmează o politică similară, legalizând prostituția încă din anii ’70 și reglementând strict condițiile de muncă. În Viena și alte orașe mari, lucrătorii sexuali trebuie să fie înregistrați, să respecte controale sanitare periodice și să plătească impozite. Statul a dezvoltat programe de sprijin pentru prevenirea exploatării și protecția lucrătorilor independenți.

Noua Zeelandă este un exemplu remarcabil de legalizare completă a prostituției. În 2003, a intrat în vigoare Prostitution Reform Act, care a permis lucrătorilor sexuali să își desfășoare activitatea legal, să fie protejați de abuzuri și să beneficieze de drepturi similare altor angajați.

Legea reglementează condițiile de muncă, controalele medicale și posibilitatea de a lucra în mod independent sau prin agenții autorizate. Noua Zeelandă pune accent pe reducerea stigmatizării și integrarea lucrătorilor sexuali în sistemul legal și social. În plus, legea vizează prevenirea traficului de persoane și abuzurilor în industrie, oferind un cadru legal clar pentru protecția tuturor părților implicate.

Deși prostituția în sine nu este complet legalizată în Suedia și Norvegia, aceste țări au adoptat un model invers: pedepsirea clienților, nu a lucrătorilor sexuali. Această abordare, cunoscută ca modelul nordic, vizează reducerea cererii și protecția lucrătorilor, considerând că penalizarea clienților descurajează exploatarea și traficul de persoane.

Această abordare a atras atenția internațională și a generat dezbateri privind eficiența și impactul asupra industriei sexului comercial, oferind o alternativă la modelul clasic de legalizare.