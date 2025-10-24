Pedepse mai dure pentru șoferii implicați în accidente

Senatul a adoptat modificări legislative majore care extind interdicția de suspendare a pedepsei pentru șoferii ce provoacă accidente mortale. Noile prevederi vizează și cazurile în care conducătorii auto fug de la locul accidentului sau refuză prelevarea de probe biologice.

Senatul României a adoptat o nouă propunere legislativă care înăsprește pedepsele pentru șoferii care provoacă accidente mortale și încearcă să scape de răspunderea penală.

Dacă legea adoptată în 2023 interzicea suspendarea pedepsei doar pentru cei care conduceau sub influența alcoolului, drogurilor sau fără permis, noul proiect extinde această interdicție și asupra celor care părăsesc locul accidentului ori refuză prelevarea probelor biologice.

Astfel, niciun șofer care provoacă un deces în trafic și se sustrage ulterior anchetei nu va mai putea beneficia de executarea pedepsei sub supraveghere.

Proiectul de lege, adoptat de Senat ca primă cameră sesizată, modifică articolul 91 din Codul Penal, introducând o completare esențială:

„Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art.192 alin.(2) şi (3), dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art.335 sau 336 sau în concurs de infracţiuni cu cele prevăzute la art.337 sau 338 alin.(1) sau (2).”

Cu alte cuvinte, suspendarea pedepsei devine imposibilă pentru ucidere din culpă atunci când fapta este comisă:

de o persoană aflată sub influența alcoolului sau drogurilor (art. 336);

de un șofer fără permis de conducere (art. 335);

în concurs cu infracțiunea de refuz de recoltare a probelor biologice (art. 337);

în concurs cu infracțiunea de părăsire a locului accidentului (art. 338).

În expunerea de motive, senatorul PSD Robert Cazanciuc, inițiatorul proiectului, subliniază că legea din 2023 și-a dovedit eficiența, dar există în continuare situații în care judecătorii pot aplica pedepse cu suspendare dacă infracțiunea principală este „în concurs” cu alte fapte conexe.

„Viața arată, însă, că sunt încă numeroase cazuri în care uciderile din culpă săvârșite de persoane fără permis, băute sau sub influența drogurilor fug de la locul accidentului sau se sustrag de la recoltarea probelor. Aceste conduite trebuie sancționate mai sever”, se arată în documentul înaintat Senatului.

Cazanciuc afirmă că scopul legii este eliminarea oricărei forme de clemență penală pentru cei care, prin comportamentul lor, demonstrează dispreț față de lege și viața umană.

„Este un mesaj ferm: societatea nu mai tolerează comportamentele de maximă gravitate care încearcă să se sustragă de la răspundere penală.”

Noua completare a Legii Anastasia introduce pedepse ferme pentru situațiile în care șoferul:

părăsește locul accidentului fără a anunța autoritățile,

refuză prelevarea probelor biologice pentru alcool sau droguri,

împiedică ancheta penală, prin distrugerea probelor sau ascunderea vehiculului.

În toate aceste cazuri, judecătorii nu mai pot dispune suspendarea executării pedepsei, chiar dacă inculpatul nu are antecedente și îndeplinește formal criteriile pentru o condamnare cu suspendare.

Prin urmare, vinovații vor ispăși pedepse cu executare efectivă în penitenciar.

Potrivit documentului adoptat de Senat, proiectul de lege urmărește patru obiective principale:

Uniformizarea practicii judiciare, astfel încât toate cazurile de ucidere din culpă comise în circumstanțe agravante să fie tratate în mod identic; Creșterea coerenței legislative, prin alinierea completă la spiritul Legii Anastasia; Protejarea dreptului la viață și restabilirea încrederii cetățenilor în justiție; Descurajarea comportamentelor iresponsabile, precum fuga de la locul accidentului sau refuzul de testare.

După adoptarea în Senat, proiectul merge la Camera Deputaților, care este for decizional.

Dacă va fi adoptat și promulgat de președinte, noile modificări vor intra în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel, Legea Anastasia va deveni una dintre cele mai dure reglementări din Europa privind răspunderea penală a șoferilor pentru accidentele rutiere soldate cu victime.