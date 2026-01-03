Social

Activități pentru toate vârstele. Merită încercate în această iarnă

Activități pentru toate vârstele. Merită încercate în această iarnă
Iarna nu aduce doar frig și zăpadă, ci și o mulțime de activități care pot fi practicate de întreaga familie sau de grupuri de prieteni. În România, există opțiuni pentru toate vârstele, de la copii până la seniori, care combină distracția cu mișcarea și socializarea.

Activități pentru copii

Un clasic care nu se demodează este săniușul. În București, dealurile din Parcul Herăstrău sau Parcul Tineretului devin locuri ideale pentru săniuș. În Cluj-Napoca, dealul Făget este preferat de familii, iar în Brașov, Poiana Brașov oferă pante line și sigure pentru cei mici.

Tot pentru copii, patinoarele în aer liber sunt o alegere sigură și distractivă – în centrul Bucureștiului funcționează Patinoarul Cismigiu și cel de la AFI Cotroceni, ambele cu închiriere de patine și instructori pentru începători.

Patinaj

Patinaj. Sursa foto iStock

Tinerii pot încerca activități mai dinamice, precum schiul și snowboardingul în stațiuni montane. Pârtiile de la Poiana Brașov, Sinaia și Predeal sunt dotate cu telescaune, școli de schi și posibilitate de închiriere echipament complet.

Pentru cei care preferă mișcarea mai blândă, drumețiile pe trasee montane acoperite de zăpadă în Munții Bucegi sau Munții Apuseni oferă peisaje spectaculoase și aer curat. Chiar și o plimbare cu snowshoeing (adică cu încălțăminte specială pentru zăpadă) pe traseele din Bran sau Moeciu poate fi o experiență memorabilă.

Pentru adulți

Cei care vor să se mențină activi fără să practice sporturi extreme pot merge la patinaj sau curling la patinoarele din orașe. De asemenea, plimbările prin târgurile de Crăciun din Sibiu, Brașov sau București combină mișcarea cu atmosfera festivă.

Workshop

Workshop. Sursa foto iStock

În interior, atelierele de creație sau de gătit – de exemplu, coacerea de prăjituri de Crăciun sau decorarea de fursecuri la diverse cafenele și centre culturale – oferă o activitate relaxantă și plăcută pentru adulți și copii deopotrivă.

Seniorii pot petrece timpul liber prin activități mai puțin solicitante. Plimbările prin parcuri amenajate, precum Parcul Carol sau Parcul Herăstrău în București, pe alei curățate de zăpadă, oferă aer curat și exercițiu moderat.

În centrele comunitare sau biblioteci, cluburile de board games sau sesiuni de lectură sunt activități sociale și intelectuale. Participarea la tradiții locale, precum colindatul sau participarea la târgurile de Crăciun din comunități mici, le permite să se implice în viața socială și să păstreze tradițiile.

Activități pentru întreaga familie

  • Excursii la munte în weekenduri, pentru drumeții ușoare, patinaj sau plimbări prin păduri acoperite de zăpadă.
  • Seară de jocuri și filme acasă, cu ciocolată caldă și filme tematice de iarnă.
  • Vizite la târgurile de Crăciun: București – Piața Universității, Brașov – Piața Sfatului, Sibiu – Piața Mare, unde copiii se pot bucura de carusele și produse tradiționale.
  • Concerte, teatru sau expoziții.

