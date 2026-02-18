Apariție surpriză la Jocurile Olimpice de iarnă. Un câine a început să alerge alături de schiori

Finalul calificărilor la sprintul feminin pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă, desfășurate miercuri la Tesero, a fost marcat de un moment neașteptat: un câine a pătruns pe traseu și a sprintat alături de sportive, spre amuzamentul spectatorilor, scrie The Guardian.

În timp ce concurentele se apropiau de linia de sosire, un câine de talie mare, cu aspect de lup, a intrat pe pârtie. După ce a inspectat o cameră de filmat amplasată pe margine, patrupedul a început să le urmeze pe două dintre schioare.

Câinele le-a însoțit pe reprezentantele Croației și Greciei până la final, a alergat energic în spatele lor și apoi s-a retras liniștit. Momentul s-a petrecut în fața unei tribune pline, iar publicul a reacționat cu entuziasm la scena neașteptată.

Printre sportivele care au comentat incidentul s-au numărat și favoritele Jonna Sundling din Suedia și Astrid Oyre Slind din Norvegia, care au tratat situația cu umor atunci când au fost întrebate despre „invadator”.

Potrivit NPR, câinele, pe nume Nazgul, locuiește la un hotel din apropiere, în Tesero. Miercuri dimineață, acesta a intrat pe traseu și a alergat pe ultima porțiune a cursei, în spatele croatei Tena Hadzic. Chiar dacă ar fi parcurs întreaga distanță, timpul lui Nazgul nu ar fi fost validat, întrucât este mascul. Tena Hadzic a povestit cum a trăit momentul neașteptat.

„M-am gândit: Oare am halucinații?”, a spus Hadzic despre întâlnirea cu Nazgul, un câine-lup cehoslovac. „Nu știam ce ar trebui să fac, pentru că poate m-ar fi putut ataca, mușca.”

După ce a fost aplaudat de spectatori, Nazgul a fost prins de oficialii competiției. Sportiva croată a spus că nu a considerat incidentul unul grav, în contextul în care nu se afla în lupta pentru medalii.

„Nu e chiar atât de mare lucru, pentru că nu mă lupt pentru medalii sau pentru ceva important”, a spus ea. „Dar dacă s-ar fi întâmplat în finală, ar fi putut costa pe cineva o medalie sau un rezultat foarte bun.”

Proprietarii câinelui au declarat pentru NPR că animalul, în vârstă de doi ani, ar fi ieșit pe traseu din dorința de a-și urma stăpânii.

„Plângea mai mult decât de obicei în această dimineață pentru că ne vedea plecând – și cred că a vrut doar să ne urmeze”, a spus stăpânul lui Nazgul pentru NPR. „El caută mereu oameni.”