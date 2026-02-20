Ilie Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen la Bruxelles, pe 26 februarie

Ilie Bolojan, premierul României, se va întâlni, pe 26 februarie, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul Ilie Bolojan va fi primit la Bruxelles pe 26 februarie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform agendei publice a oficialului european. Detaliile privind ora și programul întâlnirii nu au fost făcute publice până în prezent, iar calendarul oficial al premierului nu menționează vizita.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Ursula von der Leyen are loc într-un context politic și economic important pentru România.

Zilele trecute, Curtea Constituțională a României a validat reforma pensiilor speciale pentru magistrați, adoptată anul trecut de Guvernul Bolojan. Această decizie marchează un pas semnificativ în procesul de implementare a măsurilor legate de fondurile europene, în special cele aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Comisia Europeană a anunțat, miercuri, că instituția „a luat act de decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale” și că rezultatul evaluării referitoare la respectarea jaloanelor va fi comunicat autorităților române „în timp util”.

Reforma pensiilor speciale face parte din a treia cerere de plată depusă de România în decembrie 2023. Anterior, în mai 2025, Comisia Europeană a suspendat 231 de milioane de euro din cauza nerespectării Jalonului 215, care viza reformarea pensiilor speciale.

Autoritățile române au avut termen până la 28 noiembrie 2025 pentru a remedia deficiențele semnalate, iar o cerere oficială cu explicații privind modul de îndeplinire a jaloanelor suspendate a fost depusă la acea dată. Comisia analizează în prezent aceste informații și va comunica constatările oficial.

În urmă cu două zile, Ilie Bolojan a salutat decizia Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la pensiile speciale ale magistraților și a anunțat care este următorul pas al Guvernului.

„Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistenţă de societatea românească şi reuşesc un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, a fost mesajul transmis de șeful Executivului.