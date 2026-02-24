Concluziile anchetei în cazul morții cofondatorului ASOS, contestate de iubita lui Quentin Griffiths

Moartea lui Quentin Griffiths, unul dintre cofondatorii gigantului online de modă ASOS, continuă să ridice semne de întrebare, după ce partenera sa a declarat că nu crede în ipoteza unei sinucideri, informează The Sun.

Decesul său a fost inițial considerat o sinucidere, însă declarațiile partenerei readuc în discuție circumstanțele în care s-a produstragedia. Ea consideră că anumite detalii nu au fost suficient analizate și speră ca ancheta să clarifice complet situația.

Quentin Griffiths a fost cunoscut ca una dintre figurile-cheie din spatele dezvoltării ASOS, companie care a devenit un nume important în industria comerțului online de fashion. Implicarea sa în afaceri și profilul său discret l-au transformat într-o prezență respectată în mediul antreprenorial britanic.

Iubita susține că omul de afaceri nu ar fi dat niciun indiciu care să trădeze o stare depresivă sau intenții de a-și face rău. Potrivit acesteia, Griffiths era implicat activ în proiecte personale și profesionale și își făcea planuri pentru perioada următoare. „Nu era genul de persoană care să renunțe. Avea energie, idei și dorința de a merge mai departe”, a explicat ea.

Partenera cofondatorului ASOS, Quentin Griffiths, contestă ipoteza unei sinucideri după moartea misterioasă a acestuia, survenită în urma unei căderi de la balconul apartamentului său situat la etajul 17, în Thailanda.

Jom Thipanongsri, în vârstă de 26 de ani, a declarat că este profund marcată de tragedie și că nu poate accepta concluzia preliminară a anchetatorilor, care tratează cazul drept o posibilă sinucidere.

Tânăra, care administrează un salon de manichiură în Pattaya, susține că nimic din comportamentul partenerului său nu indica o astfel de intenție. Potrivit acesteia, Griffiths nu suferea de depresie, nu urma niciun tratament medicamentos și nu a manifestat semne ale unei căderi psihice.

„Nimeni dintre cei apropiați nu a crezut vreodată că și-ar putea lua viața. Nu am văzut niciun semnal de alarmă”, a afirmat ea. De asemenea, a subliniat că nu l-a văzut niciodată folosind „antidepresive sau alte medicamente similare”.

Totuși, el traversa o perioadă tensionată din cauza unor dispute legale cu fosta soție, Potrivit apropiaților, aceste probleme îi provocau stres, însă nu păreau să îl fi împins spre un gest extrem. Ancheta autorităților thailandeze este în desfășurare, iar circumstanțele exacte ale morții rămân, deocamdată, neclare.

Relația dintre antreprenorul britanic Quentin Griffiths și partenera sa, Jom, a început în urmă cu câțiva ani, la scurt timp după ce acesta ieșise din cea de-a doua căsnicie, cu thailandeza Ploy Kringsinthanakun, în vârstă de 43 de ani.

Între cei doi exista o diferență de vârstă de 32 de ani, însă apropiații spun că acest lucru nu a stat în calea relației. Pasionat de tenis și cunoscut pentru succesul său în afaceri, Griffiths câștigase milioane de dolari din compania de modă online ASOS și conducea un McLaren evaluat la aproximativ 200.000 de lire sterline.

Totuși, potrivit declarațiilor lui Jom, omul de afaceri nu i-ar fi vorbit despre dificultățile financiare și nici despre conflictul juridic în desfășurare cu fosta soție. Deși obținuse custodia celor doi copii ai lor, un băiat și o fată, în vârstă de 11 și 12 ani, situația ar fi continuat să fie analizată în instanță.

„În ultima perioadă părea stresat. Știam că există probleme cu fosta lui soție, dar nu mi-a oferit detalii”, a spus Jom. Ea a povestit că, la ultima lor discuție, Griffiths i-ar fi explicat că urma să îi ducă pe copii pentru a se întâlni cu mama lor și pentru a face fotografii necesare în proces.

Potrivit acesteia, instanța i-ar fi acordat lui Griffiths custodia și i-ar fi impus mamei anumite restricții privind apropierea de copii. „Dacă voia să îi vadă, trebuia să îi trimită un e-mail lui Quentin. Nu putea veni pur și simplu la ei”, a afirmat Jom, adăugând că i-a cunoscut pe cei mici și că erau „veseli și buni”. „Îmi pare rău pentru ei și nu știu cine va avea grijă de ei acum”, a mai spus ea.

Griffiths a avut alți trei copii în Marea Britanie din prima căsătorie. În anul 2000, el a cofondat ASOS alături de Nick Robertson, strănepotul creatorului de modă Austin Reed. Compania avea să devină un gigant global evaluat la aproximativ 3 miliarde de lire sterline, cu personalități precum Prințesa de Wales și Michelle Obama purtând piese comercializate de brand.

După doar patru ani, Griffiths a renunțat la funcția de director de marketing, iar în 2010 a obținut circa 15 milioane de lire sterline din vânzarea acțiunilor. Ulterior, s-a stabilit în Thailanda, unde s-a implicat în mai multe proiecte antreprenoriale.

Fosta sa soție l-a acuzat la un moment dat că ar fi vândut în mod fraudulos terenuri și acțiuni în valoare de 500.000 de lire sterline, acuzații pe care el le-a respins.

Reamintim faptul că antreprenorul a murit în seara de 9 februarie, după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Pattaya. Potrivit poliției, imaginile surprinse de camerele de supraveghere nu indică prezența altei persoane în locuință, care era încuiată pe interior.

Ploy Kringsinthanakun a negat orice implicare, iar anchetatorii tratează cazul ca pe o posibilă sinucidere, urmând ca rezultatele autopsiei să stabilească oficial circumstanțele decesului.

„Nu pot să cred că a plecat. Era o persoană bună și plină de viață, care mă făcea mereu să zâmbesc”, a declarat Jom. „Iubea tenisul și era atât de fericit când juca. Îmi este foarte dor de el”, a mai spus partenera lui Griffiths.