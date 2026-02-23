Ce afaceri are Romina Gingașu, soția miliardarului italian Piero Ferrari, menționată într-un dosar de prostituție. De ce nu și-a schimbat numele de familie după căsătorie

Numele Rominei Gingașu apare într-un dosar penal mediatizat, dar autoritățile nu au comunicat public că ar avea calitatea de inculpat. Cine este, ce afaceri dezvoltă și de ce a ales să nu poarte oficial numele Ferrari după căsătorie frumoasa româncă în vârstă de 33 de ani.

Romina Gingașu este cunoscută publicului larg ca soția lui Piero Ferrari, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri italieni și vicepreședinte al companiei Ferrari. Dincolo de această asociere, ea și-a construit propriul parcurs profesional, cu investiții și inițiative derulate în România și în afara țării.

În ultimii ani, Gingașu s-a orientat către sectorul imobiliar. A investit sume importante în proiecte rezidențiale premium, în special în zona de nord a Bucureștiului. Strategia sa vizează achiziții în faze incipiente de dezvoltare și plasamente pe termen lung. Valoarea investițiilor anunțate public se ridică la câteva milioane de euro.

Înainte de a intra în zona de business, Romina Gingașu a activat în domeniul aviației. Ulterior, și-a continuat studiile și a inițiat proiecte cu profil educațional și social. Printre acestea se numără o fundație dedicată susținerii femeilor și accesului la educație. De asemenea, în spațiul public au apărut informații privind lansarea unui brand propriu în domeniul cosmetic.

În februarie 2026, mai multe publicații au relatat că numele Rominei Gingașu figurează în documentele unui dosar penal care vizează suspiciuni de proxenetism și prostituție. Ancheta ar avea legătură cu activitatea unor saloane de masaj erotic și cu presupuse rețele de intermediere.

Conform informațiilor apărute în presă, numele său este menționat în actele cauzei, însă autoritățile nu au comunicat public că ar avea calitatea de inculpat. De asemenea, nu au fost prezentate detalii oficiale privind rolul concret atribuit acesteia în dosar.

Căsătoria dintre Romina Gingașu și Piero Ferrari a avut loc în 2021. Deși este soția unui membru al familiei care deține unul dintre cele mai puternice branduri auto din lume, ea a ales să nu preia oficial numele Ferrari.

În interviuri acordate anterior, Gingașu a explicat că decizia a fost una personală și profesională. Numele Ferrari este asociat unui brand global, iar utilizarea sa aduce o serie de implicații juridice și comerciale. Ea a declarat că a preferat să își păstreze identitatea profesională construită anterior căsătoriei.

“Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Suntem căsătoriți cu Pierro Ferrari, însă nu i-am luat numele, pentru că este marcă înregistrată și a fost decizia mea să nu iau acest nume. Altfel nu aș fi putut să fac nimic în viață după. Deveneam un brand și atunci lucrurile se controlează de avocați, de un audit, de niște companii, foarte complicat”, a spus Romina.