Cofondatorul ASOS a murit după ce a căzut de la etajul 17 al apartamentului său din Thailanda

Cofondatorul retailerului online ASOS, Quentin Griffiths,a murit după ce a căzut de la etajul 17 al apartamentului său din Thailanda. Incidentul a avut loc în circumstanțe care fac obiectul investigațiilor autorităților locale. Potrivit surselor apropiate, acesta locuia în Thailanda de mai mult timp și era activ în afaceri internaționale, informează The Sun.

Poliția a declarat că nu a identificat niciun indiciu de tulburare a ordinii în apartament, însă ancheta rămâne deschisă până la finalizarea testelor suplimentare asupra corpului victimei.

Incidentul survine după o dispută tensionată cu fosta sa soție thailandeză, care l-a acuzat că ar fi sustras 500.000 de lire sterline din compania pe care o administrau împreună.

Quentin Griffiths, cofondatorul ASOS, fusese arestat anul trecut și supus interogatoriului de către detectivi, după ce femeia a susținut că ar fi falsificat documente pentru a vinde terenuri și acțiuni ale firmei fără consimțământul ei. El a respins toate acuzațiile, afirmând că este nevinovat, și a fost eliberat după interogatoriu. Ancheta oficială continuă.

Cauza exactă a decesului nu va fi stabilită decât după o autopsie completă, care ar putea dura mai multe luni. Bărbatul a fost găsit căzut sub balconul său din Pattaya de către poliție și paramedici.

O sursă apropiată familiei a declarat: „Rămâne un adevărat mister. Termenul „circumstanțe suspecte” a fost folosit, dar adevărul încă nu se știe”.

Griffiths și-a construit averea după ce a jucat un rol cheie în lansarea platformei Asos în anul 2000. Mai exact, Griffiths a transformat brandul său într-un fenomen global evaluat la 3 miliarde de lire sterline, creațiile sale fiind purtate atât de Prințesa de Wales, cât și de Michelle Obama.

Fost director de publicitate, Griffiths a renunțat la funcția de director de marketing după patru ani, dar a obținut 15 milioane de lire sterline din vânzarea de acțiuni în 2010 și a beneficiat de o altă creștere semnificativă a acțiunilor în 2013.

Tată a trei copii, el s-a mutat în Thailanda în jurul anului 2007 și, după divorțul de prima soție, s-a căsătorit cu o femeie thailandeză. Cei doi au avut un fiu și o fiică, însă relația lor s-a încheiat în urmă cu câțiva ani.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat: „Sprijinim familia unui cetățean britanic care a decedat în Thailanda și suntem în contact cu autoritățile locale.”

Quentin Griffiths este cunoscut ca unul dintre cofondatorii retailerului online ASOS, platforma britanică care a redefinit comerțul de modă pe internet.

De la începuturile sale, Griffiths a jucat un rol esențial în construirea unei afaceri care a combinat tehnologia digitală cu trendurile internaționale de modă, aducând astfel acces rapid la haine și accesorii pentru consumatori din întreaga lume.

Viziunea sa a contribuit la transformarea ASOS într-un simbol al shoppingului online pentru tineret, punând accent pe diversitate, inovație și adaptabilitate într-un sector extrem de competitiv.

De-a lungul carierei sale, Quentin Griffiths a demonstrat că succesul în comerțul digital nu depinde doar de tehnologie, ci și de înțelegerea profundă a comportamentului consumatorilor și a piețelor emergente. Contribuțiile sale au făcut din ASOS un nume de referință în e-commerce, influențând modul în care brandurile se raportează la publicul tânăr și conectat digital.