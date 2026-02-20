Un hoț din Thailanda, prins de poliție după ce agenții s-au deghizat într-un costum de leu

Poliția din Thailanda s-a confruntat cu dificultăți în capturarea unui hoț în serie care reușea să scape în mod repetat, astfel că agenții au pus la punct un plan neobișnuit: s-au deghizat într-un costum tradițional de leu pentru a se apropia de suspect, potrivit Associated Press.

Imaginile publicate miercuri de departamentul de poliție din Bangkok surprind mai mulți ofițeri ascunși sub un costum de leu roșu și auriu, care dansează în apropierea suspectului, în timp ce acesta se plimba printr-un târg organizat cu ocazia Anului Nou Lunar la un templu din Nonthaburi, provincie situată lângă Bangkok.

La scurt timp, polițistul care manevra capul de papier-mâché al leului s-a năpustit asupra bărbatului și l-a imobilizat rapid.

Potrivit poliției, suspectul, un bărbat de 33 de ani, este acuzat că a intrat de trei ori, în această lună, în locuința unui comandant al poliției locale din Bangkok și a sustras bunuri estimate la aproximativ 2 milioane de baht, echivalentul a 64.000 de dolari.

Officers from Thailand’s Metropolitan Police Bureau went undercover as a lion dance crew in order to catch a wanted burglar who had managed to evade arrest several times before pic.twitter.com/m7SE820gsG — Reuters (@Reuters) February 20, 2026

Într-un comunicat, poliția a transmis că a încercat în repetate rânduri să îl aresteze pe bărbat, însă acesta a observat de fiecare dată prezența agenților și a reușit să fugă. Ulterior, anchetatorii l-au identificat urmărind amuletele sustrase pe care le-a vândut și au stabilit că frecventa templele din Nonthaburi.

Deși Anul Nou Lunar nu este o sărbătoare oficială în Thailanda, celebrările dedicate acestui moment sunt frecvente, iar dansurile leului apar adesea în programul festiv, oferind astfel un context potrivit pentru desfășurarea operațiunii.

Poliția a anunțat că suspectul a recunoscut comiterea furturilor și a declarat că a sustras bunurile pentru a-și procura droguri și pentru a participa la jocuri de noroc. Reprezentanții instituției au anunțat, de asemenea, că bărbatul fusese condamnat anterior pentru fapte legate de consumul și traficul de droguri, precum și pentru furt.