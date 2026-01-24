Casa deputatului Marilen Pirtea și locuințele unor manageri de spitale, sparte de hoți. Prejudiciu de aproape 500.000 de euro

Mai multe locuințe din județul Timiș au fost sparte de hoți în ultimele zile, iar prejudiciul estimat se apropie de jumătate de milion de euro. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, hoții au acționat profitând de lipsa sistemelor de securitate din unele locuințe vizate. Casele nu ar fi fost dotate cu alarme sau camere de supraveghere, ceea ce le-ar fi permis infractorilor să pătrundă relativ ușor și să plece cu sume mari de bani și bijuterii.

Surse apropiate anchetei susțin că printre victime se află rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL, Marilen Pirtea, precum și cel puțin doi manageri de spitale din județ. Hoții ar fi sustras bani și bijuterii din locuințele acestora, iar valoarea totală a prejudiciului este estimată la aproape 500.000 de euro.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii oficiale despre identitatea tuturor persoanelor păgubite sau despre modul exact de operare al hoților, ancheta fiind în plină desfășurare.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a confirmat deschiderea unei anchete. „La data de 24.01.2026, polițiștii Secției 1 Rurale Ghiroda au fost sesizați de către doi bărbați cu privire la faptul că, din locuințele acestora situate în localitatea Dumbrăvița, persoane necunoscute ar fi sustras o sumă de bani și mai multe bunuri. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii situației de fapt, identificării și depistării persoanelor bănuite de comiterea faptelor și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiș.

Anchetatorii iau în calcul faptul că lipsa sistemelor de protecție ar fi facilitat spargerile. Unele dintre locuințele vizate nu aveau alarme sau camere de supraveghere, ceea ce a făcut intervenția hoților mai rapidă și mai dificil de depistat în timp real.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc furturile și pentru identificarea autorilor.