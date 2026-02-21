Ce poate să afle inteligența artificială despre tine după după doar cinci minute de chat în 2026

În era digitală în care trăim, conversațiile cu asistenții virtuali sau cu sistemele bazate pe inteligență artificială (AI) par de multe ori firave, inofensive, lipsite de consecințe. O scurtă întrebare despre vreme sau o solicitare de recomandare poate părea un simplu schimb de text.

Dar odată ce intrăm în mecanismele din spatele acestor interacțiuni, descoperim o realitate mai puțin vizibilă: AI-ul poate forma inferențe surprinzător de complexe despre cine suntem, ce preferințe avem și chiar despre trăsături personale, chiar și după doar câteva minute de chat. În 2026, această problemă nu mai este doar un subiect tehnic între ingineri, ci o dezbatere largă în rândul cetățenilor, factorilor de decizie și mediului academic.

Potrivit unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Inteligența Artificială și guvernanța datelor sunt domenii care se intersectează tot mai mult, iar riscurile privind confidențialitatea și protecția informațiilor personale sunt tot mai vizibile în epoca AI generativă și în aplicațiile digitale cotidiene. Raportul analizează modul în care AI și confidențialitatea datelor se pot sprijini reciproc pentru a proteja utilizatorii în mod durabil.

În fiecare zi, miliarde de utilizatori folosesc aplicații care integrează AI – de la motoare de căutare și asistenți vocali până la algoritmi de recomandare a conținutului. Chiar dacă utilizatorii nu introduc date personale evidente, limbajul folosit, preferințele și tiparele de interacțiune pot fi analizate de transformatoare lingvistice (modele de limbaj) și convertite în profile de comportament detaliate. Această capacitate face ca analiza conversațiilor scurte, cum ar fi dialogurile de cinci minute cu un chatbot, să devină potențial revelatoare.

În Uniunea Europeană, protecția datelor personale este reglementată fundamental de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a intrat în vigoare în 2018. Chiar dacă GDPR nu menționează inteligența artificială în mod explicit, acesta reglementează procesarea datelor personale indiferent de tehnologia utilizată și oferă un cadru legal pentru drepturile utilizatorilor în fața sistemelor automatizate.

Actul european privind inteligența artificială, cunoscut ca EU AI Act, adoptat în 2024, este primul cadru legislativ cuprinzător din lume care introduce reguli pentru utilizarea responsabilă a AI. Un element esențial al acestui regulament este clasificarea sistemelor AI după nivelul de risc și impunerea unor cerințe de transparență și securitate crescândă pentru sistemele considerate de risc înalt sau critice.

Directiva AI Act include dispoziții privind transparența deciziilor automate și obligația furnizorilor de a furniza „informații semnificative despre logica implicată” în deciziile generate de AI atunci când acestea au efecte juridice sau semnificative asupra persoanelor. Acest aspect este esențial în contextul profilării și inferenței: utilizatorul are teoretic dreptul să înțeleagă cum și de ce un sistem AI a ajuns la anumite concluzii despre el, chiar dacă acestea sunt tehnici sau statistici.

În ultimii ani, comunitatea academică a demonstrat că modelele AI pot extrage pattern-uri de personalitate și comportament chiar și din texte scurte. Cercetări în domeniul procesării limbajului natural (NLP) arată că vocabularul, structura frazelor, preferințele lingvistice și ritmul comunicării pot oferi indicii despre trăsăturile de personalitate sau profilurile cognitive ale vorbitorilor.

De exemplu, în contextul academic, un studiu recent atribuit cercetătorilor din domeniu evidențiază că modele de limbaj pot aproxima aspecte precum stilul de gândire sau preferințe fără a avea un volum mare de date. Pentru utilizatorul obișnuit, această capacitate tehnologică poate părea surprinzătoare, dar este rezultatul evoluției rapide a arhitecturilor de învățare automată.

Un punct crucial în protecția consumatorilor este ceea ce legislația europeană numește uneori „dreptul la explicație”. Potrivit GDPR (în recitals și articolele referitoare la deciziile automate), persoana vizată are dreptul să primească informații despre logica implicată, precum și despre datele procesate atunci când deciziile automatizate au efecte semnificative pentru ea. Acest aspect rămâne juridic controversat și este supus interpretări, dar este totuși un instrument legal existent.

EU AI Act, introdus în 2024, extinde aceste cerințe prin obligativitatea furnizorilor de AI de a comunica utilizatorilor informații despre modul în care sistemele afectează persoanele, mai ales în cazul sistemelor cu risc înalt care pot influența sănătatea, siguranța sau drepturile fundamentale.

Pentru mulți utilizatori, riscul real nu este doar colectarea banilor de date personale direct introduse, ci inferența — procesul prin care un sistem poate deduce caracteristici sensibile pe baza unor semnale subtile. Aceasta merge dincolo de nume, adresă sau date de contact: poate include inferențe privind orientările politice, stilul de viață sau predispozițiile de consum.

Raportul OECD publicat în 2024 analizează aceste riscuri și subliniază necesitatea unei cooperări internaționale mai puternice între comunitățile de politici privind AI și cele privind confidențialitatea datelor personale pentru a construi un cadru de reglementare coerent și aplicabil la scară largă.

În România, autoritățile de supraveghere în materie de protecția datelor au început să abordeze direct problemele generate de aplicațiile automatizate. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a emis ghiduri pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale avansate, subliniind faptul că profilarea automatizată poate avea efecte semnificative asupra persoanei vizate și că este necesară o evaluare detaliată a impactului asupra confidențialității înainte de implementarea unor astfel de tehnologii.