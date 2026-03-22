Povestea unui român care a ales să se întoarcă în țară, după 19 ani petrecuți în Italia

După aproape două decenii petrecute în Italia, un român a decis să revină în țară, într-un context în care tot mai mulți iau aceeași hotărâre. „Se trăiește mai bine în România”, a spus acesta, pentru as.com.

Pier Bertig a plecat din România la vârsta de 19 ani și s-a stabilit la Torino, unde a lucrat ani la rând în industria metalurgică. A început de la nivel de bază, iar în timp a ajuns șef de secție într-o companie din sectorul auto. După 19 ani, a decis să încheie această etapă și să revină la București, convins că lucrurile s-au schimbat radical în țară.

„Se trăiește mai bine în România” și „este timpul să privim spre viitor”, a declarat acesta pentru as.com, explicând că piața muncii este mai dinamică și oferă mai multe oportunități decât în trecut.

Decizia nu a fost luată peste noapte. Sectorul metalurgic în care lucra a fost afectat de criză, iar concedierile și lipsa perspectivelor l-au determinat să își regândească viitorul. Deși spune că Italia, în special Torino, este locul unde „a devenit adult”, realitatea economică l-a convins să facă acest pas.

Ajuns în România, Bertig a făcut o alegere neașteptată: a refuzat două oferte din industria auto și a decis să își urmeze visul. S-a orientat către pictură, o pasiune mai veche, și a început să participe la expoziții, inclusiv în Italia.

Cazul său nu este singular. Tot mai mulți români aleg să revină în țară după ani petrecuți în străinătate, atrași de oportunitățile economice și de schimbările din societate.

Povestea lui Pier Bertig are și o dimensiune simbolică: străbunicii săi au plecat din Italia în România după război, în căutarea unei vieți mai bune, iar astăzi el face drumul invers, din același motiv.

„Îi voi fi mereu recunoscător orașului Torino, dar este timpul să privim spre viitor”, a spus acesta.