O româncă din Italia a câștigat 500.000 de euro cu un loz răzuibil de 5 euro, cumpărat dintr-un bar

O femeie de origine română, stabilită în Carsoli, Italia, a câștigat 500.000 de euro cu un loz „Gratta e Vinci” cumpărat într-un bar local, relatează ilmesaggero.it. Povestea câștigului, declarații și detalii despre momentul norocos.

În localitatea Carsoli, o femeie de origine română, în vârstă de 40 de ani și stabilită de mai mulți ani în zonă, a câștigat suma de 500.000 de euro după ce a jucat un loz răzuibil de 5 euro.

Evenimentul a avut loc la barul Renato, aflat într-un centru comercial din apropierea ieșirii de pe autostradă, unde femeia a cumpărat biletul norocos.

Potrivit proprietarului localului, femeia a intrat în bar împreună cu soțul ei, a băut o cafea, iar apoi a decis să își încerce norocul cu un loz din seria „Color”.

„Femeia, care locuiește aici de ani de zile a intrat cu soțul ei și a comandat și a băut o cafea. A decis apoi să își încerce norocul cumpărând un simplu Gratta e Vinci din tipul ‘Color’, de 5 euro, fără să își imagineze că în scurt timp viața ei urma să se schimbe”, a spus Renato, proprietarul barului.

Femeia a declarat că nu se aștepta la un astfel de rezultat și că a cumpărat lozul doar pentru a juca, fără speranțe mari.

„Nu mă așteptam deloc. Am cumpărat un Gratta e Vinci doar pentru joacă. Când am văzut acea sumă pe bilet, am întrebat la agenție pentru confirmare și mi s-a spus că am câștigat”, a spus ea.

Proprietarul barului a precizat că femeia este cunoscută în comunitate și că, din prudență, nu se grăbește să sărbătorească până la confirmarea oficială, așteptată în aproximativ 40 de zile.

„Femeia, pe care o cunoaștem, este puțin superstițioasă și încă nu crede în câștig. Așteaptă să vină comunicarea oficială, peste aproximativ patruzeci de zile, înainte de a sărbători. Este o familie bine integrată în oraș, locuiesc aici de mult timp și vin des la cafea și cumpără lozuri. Nu pot spune numele din motive de confidențialitate, dar mă bucur pentru ei. Suntem aici de mulți ani și nu ni s-a întâmplat niciodată ca barul nostru să fie scena unui astfel de câștig. Sigur, au mai fost premii mai mici, de exemplu 5.000 de euro anul trecut la Superenalotto sau 10.000 de euro la jocul ‘dei pacchi’, dar 500.000 de euro niciodată. Este un câștig care îți schimbă viața”, a mai spus proprietarul barului.

Lozul face parte din seria „Color Puzzle”, un joc introdus recent în Italia de Agenția Vămilor și a Monopolurilor. Prețul unui bilet este de 5 euro, iar premiul maxim disponibil este de 500.000 de euro.

Numerele câștigătoare care au completat imaginea și i-au adus româncei fabuloasa sumă au fost 13, 47, 29 și 50.