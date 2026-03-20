Cristina Cioran, fericită că nu mai e trafic în București: Doar bogații circulă

Cristina Cioran a explicat într-un clip postat pe rețelele de socializare că de când s-a scumpit carburantul s-au rărit mașinile. Cel puțin în opinia artistei, aceasta este singura ipoteza plauzibilă legat de traficul mai lejer din această perioadă.

Actrița a explicat că dintr-o dată, pare că traficul din București s-a schimbat radical. Mai exact aceasta susține că în sfârșit se poate circula decent în capitală.

”S-a rezolvat cu traficul în București, e atât de scumpă motorina că doar bogații ciculă. E gol orașul”, a spus ironic Cristina Cioran.

Dilemele artistei continuă. Obișnuită să stea cu orele degeaba în mașină, acum pare să fie debusolată. Asta pentru că îi rămâne mult timp liber pe care nu a apucat să și-l organizeze.

”Nu știu ce să înțeleg de aici. Am prea mult timp liber, nu pot să cred că nu mai trebuie să alerg dintr-o parte în altă. Nu știu dacă să mă bucur sau să mă întristez”, a mai spus actrița.

Actrița este prinsă în acest moment între cele două orașe mari. Asta pentru că ea locuiește în Constanța alături de cei doi copii, dar multe din proiectele pe care le are sunt în București. Acum traficul o ajută, dar pare că prețurile la carburanți nu prea sunt în favoarea nimănui. Asta pentru că pe 20.03 benzina și motorina s-au scumpit din nou peste noapte cu aproximativ 4 lei la litru.

Ceea ce înseamnă că benzina a bătut toate recordurile și a ajuns să coste 9 lei litrul. Cel mai mare preț al acestui combustibil s-a atins în 2022, când a costat 8.3 lei pe litru. Numai că acum a depășit și acest prag. De la începutul acestei crize, carburanții s-au scumpit de 10 ori în cazul benzinei și de 11 ori în cazul motorinei. Iar lucrurile nu par să meargă spre o direcție diferită.